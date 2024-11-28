Правда ли, что Вупи Голдберг присоединилась к „секс-блокаде“ мужчин из-за победы Трампа на выборах?

Telegram-каналы, рассказавшие об участии актрисы в „секс-блокаде“, опирались на две англоязычные публикации. Первая — статья в американской версии британского таблоида The Mirror. В заметке утверждается, что в эфире ток-шоу The View, которое Голдберг ведёт с 2007 года, она обратилась к мужчинам с заявлением, которое „можно расценить как завуалированную поддержку движения 4B“. Название этого радикального феминистского движения, зародившегося в Южной Корее в середине 2010-х годов, происходит от четырёх корейских слов: 비혼 (bihon — „нет браку“), 비출산 (bichulsan — „нет деторождению“), 비연애 (biyeonae — „нет свиданиям“) и 비섹스 (bisekseu — „нет сексу“, имеются в виду сексуальные отношения с мужчинами). О 4B стало известно после того, как в 2016 году житель Сеула жестоко убил девушку в туалете местного караоке-бара, а позже заявил , что совершил преступление из ненависти ко всем женщинам, поскольку они не обращали на него внимания. Трагедия вызвала в Корее общенациональные дискуссии об отношении к женщинам . Со временем движение, объединявшее , по некоторым данным, до 50 000 сторонниц, ослабло и почти исчезло из общественного поля зрения, но недавно интерес к нему появился в США.

Вупи Голдберг — последовательный критик Дональда Трампа. Ещё весной 2011 года они публично схлестнулись в эфире американского телевидения. Тогда будущий американский президент предположил, что Барак Обама на самом деле родился за пределами США и поэтому не может возглавлять страну, а актриса и телеведущая назвала эти заявления „самой большой кучей собачьего дерьма, которую слышала за многие годы“. На следующий день после инаугурации Трампа в январе 2017 года Голдберг выступила на многотысячном марше против избранного президента. После неудачного выступления Джо Байдена на предвыборных дебатах летом 2024-го артистка заявила , что, в отличие от некоторых коллег по цеху, всё равно готова проголосовать за действующего президента. Позднее, когда политик вышел из гонки, Голдберг поддержала нового кандидата от демократов — вице-президента Камалу Харрис.

Вторая публикация, на которую ссылаются Telegram-каналы, была размещена на сайте The People’s Voice. В статье с заголовком „Вупи Голдберг присоединилась к антитрамповской „сексуальной забастовке“: „Моя вагина теперь закрыта!““ говорится: „Ведущая The View заявила, что поддерживает либеральную „сексуальную забастовку“ в знак протеста против победы Дональда Трампа на выборах. По словам Голдберг, мужчины „ничего от неё не получат“, поскольку, по её мнению, слишком немногие из них голосовали за Камалу Харрис“. Материалы The People’s Voice, которое нередко распространяет конспирологические теории, многократно становились предметом разборов „Проверено“ и других фактчекинговых проектов, а аналитики из Института Пойнтера называли его одним из главных распространителей фейков в англоязычном интернете.

Выпуск шоу The View, к которому отсылают авторы The Mirror и The People’s Voice, транслировался в эфире американского телеканала ABC 13 ноября, спустя полторы недели после президентских выборов. В той программе Голдберг и её соведущие обсуждали, как избрание Трампа повлияет на права женщин в США, и в том числе вспомнили лозунг „Твоё тело — мой выбор“, который продвигает ультраправый активист Ник Фуэнтес. По мнению участниц дискуссии, отказ от отношений с мужчинами (по крайней мере с теми из них, кто разделяет взгляды Фуэнтеса) может быть единственным для женщин способом противостоять мизогинии. Реплика Голдберг, ставшая, по всей видимости, основой вирусных публикаций, звучала так: „Я скажу вот что. Мужчины, вы не можете делать это (заниматься сексом. — Прим. ред.) без нас. И если мы вам не позволим, вы ничего не получите. Всё просто“. На этом её высказывание заканчивалось, и приписываемую ей фразу „Моя вагина теперь закрыта“ актриса не произносила, равно как и не делала никаких заявлений о присоединении к „секс-блокаде“.

На первый взгляд публикации о словах Голдберг могли показаться реальными, поскольку ранее она уже попадала в скандалы из-за высказываний в эфире The View. Например, в 2022 году, обсуждая исключение из школьной программы в штате Теннесси графического романа „Маус“ о Холокосте, актриса заявила, что истребление евреев „не было связано с расой“, поскольку „это были две группы белых людей“. После шквала критики и обвинений в антисемитизме актрису на две недели отстранили от эфира и она принесла извинения зрителям. В 2023 году Голдберг упрекнули в неуважении к народу рома. Обсуждая предвыборную кампанию Трампа, она упомянула людей, „которые всё ещё верят, что его каким-то образом обцыганили на выборах“. „Когда ты достигаешь определённого возраста, ты иногда используешь слова, которые помнишь с детства, — объясняла случившееся Голдберг. — Мне следовало подумать подольше, прежде чем произнести это слово. Я должна была сказать „обманули“, но выбрала другое выражение“. Кроме того, Голдберг неоднозначно высказывалась в адрес жертв семейного насилия, отказывалась обсуждать в эфире многочисленные обвинения в сексуальном насилии в адрес актёра Билла Кросби и задавала гостям и соведущим шоу вопросы, которые многие собеседники и зрители сочли бестактными.

Таким образом, вскоре после президентских выборов в США Вупи Голдберг в эфире ток-шоу The View действительно поддержала женщин, которые отказываются от секса с мужчинами, разделяющими, по её мнению, взгляды Трампа и ряда его сторонников на женские права. Однако из слов актрисы нельзя сделать вывод, что она сама тоже присоединяется к „секс-блокаде“, а другие реплики на эту тему были приписаны звезде безосновательно.

Итог: Большей частью неправда

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