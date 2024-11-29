Лишение права голоса: в Рийгикогу обсудили риски притока петербуржцев и исчезновения Украины

В Рийгикогу прошло обсуждение законопроектов, в рамках которых планируется лишить граждан России и лиц без гражданства права голоса на местных выборах. Обсуждали депутаты в том числе и совсем фантастические риски: что если в Эстонию приедут десятки тысяч человек из Санкт-Петербурга, а Украина вдруг исчезнет с мировой карты.