29.11.2024, 10:31
Лишение права голоса: в Рийгикогу обсудили риски притока петербуржцев и исчезновения Украины(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Рийгикогу прошло обсуждение законопроектов, в рамках которых планируется лишить граждан России и лиц без гражданства права голоса на местных выборах. Обсуждали депутаты в том числе и совсем фантастические риски: что если в Эстонию приедут десятки тысяч человек из Санкт-Петербурга, а Украина вдруг исчезнет с мировой карты.
В Рийгикогу прошли первые чтения двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию 536 SE и 527 SE. Законопроект 536 SE представлял Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), а второй 527 SE - Хелир-Валдор Сеэдер (Отечество).
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