Новости Эстонии
29.11.2024, 10:31

Лишение права голоса: в Рийгикогу обсудили риски притока петербуржцев и исчезновения Украины

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Анти Пооламетс (за трибуной) предположил, что в Эстонию могут приехать от 20 000 до 30 000 граждан РФ.
Анти Пооламетс (за трибуной) предположил, что в Эстонию могут приехать от 20 000 до 30 000 граждан РФ.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Рийгикогу прошло обсуждение законопроектов, в рамках которых планируется лишить граждан России и лиц без гражданства права голоса на местных выборах. Обсуждали депутаты в том числе и совсем фантастические риски: что если в Эстонию приедут десятки тысяч человек из Санкт-Петербурга, а Украина вдруг исчезнет с мировой карты.

В Рийгикогу прошли первые чтения двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию 536 SE и 527 SE. Законопроект 536 SE представлял Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), а второй 527 SE - Хелир-Валдор Сеэдер (Отечество).

Цель обоих законопроектов - лишение граждан государств-агрессоров права голоса на местных выборах, однако второй - 527 SE - предусматривает лишение права голоса также и лиц без гражданства.

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