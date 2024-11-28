28.11.2024, 16:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ сыграет с „Виймси“
Начало в 19:00
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Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ проведет домашний матч против команды „Виймси“. Игра начнется в 19:00, и ее смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Пярнуский „Садам“ провел шесть матчей в эстонско-латвийской лиге Optibet, одержав три победы, что позволяет команде занимать девятое место в турнирной таблице. Последний раз „пярнуцы“ выходили на площадку 17 ноября, когда на выезде уверенно обыграли „Огре“ со счётом 87:76.
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