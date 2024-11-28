ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проигрывает „Виймси“

Пярнуский „Садам“ провел шесть матчей в эстонско-латвийской лиге Optibet, одержав три победы, что позволяет команде занимать девятое место в турнирной таблице. Последний раз „пярнуцы“ выходили на площадку 17 ноября, когда на выезде уверенно обыграли „Огре“ со счётом 87:76.

Команда „Виймси“, в свою очередь, провела девять игр, из которых выиграла лишь одну. Это ставит их на 13-е место в таблице. Единственная победа была одержана 20 октября в домашнем матче против „Ригас Зелли“. Нынешний матч „Виймси“ проводит после серии из шести поражений подряд.