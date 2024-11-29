Кая Каллас на Олимпе евробюрократии, жители Эстонии — у разбитого корыта

2024 год был успешным для Каи Каллас. Она добилась того, чего хотела, и избежала участи президента Керсти Кальюлайд, которая не смогла найти себе достойную должность в какой-либо международной структуре высокого уровня после завершения президентского срока. Кая Каллас не стала генеральным секретарем НАТО, как пророчили многие, но скажем честно: эти ожидания были завышенными.

Каллас в рейтинге влиятельных людей оказалась на втором месте, уступив первенство своему преемнику, премьер-министру Кристену Михалу. В то же время получение должности Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности во втором составе комиссии фон дер Ляйен можно считать огромным шагом по карьерной лестнице. В Эстонии такой стремительный подъем можно сравнить лишь с успехами ее отца, Сийма Калласа, который был вице-президентом Европейской комиссии в течение десяти лет. Каю Каллас можно только поздравить с таким успехом, даже несмотря на шутки о том, что реальное влияние этой должности на внешнюю политику Европы не слишком велико, поскольку ее определяют национальные государства, а не чиновники Европейской комиссии.