Энели Ефимова — молчаливый посол эстонского спорта, говорящий на многих языках

Каждый ноябрь, составляя рейтинг влиятельных персон, мы в редакции Delfi много спорим о том, чем отличаются влиятельность и популярность. Если политик популярный, то он получает голоса на выборах и абсолютно точно влияет на ситуацию в стране - тут всё ясно. А как быть со звездами шоу-бизнеса и спортсменами? Как они влияют на нас? Танель Падар ушел из семьи и вам тоже неожиданно захотелось развестись? Отт Тянак сменил Ford на Hyundai и вы сразу же помчались в магазин, чтобы приобрести чудо корейского автопрома? Смешно, правда? И мы спорим, спорим, спорим. Вот и влияние Энели Ефимовой мне тоже казалось когда-то спорным. Пока наш спортивный корреспондент Евгений Грибовский не отправился в командировку в Силламяэ.