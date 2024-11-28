ВИДЕО | Кая Каллас удостоилась высшей награды МИД ЭР. Правительство рассказало о новых решениях(12)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр финансов Юрген Лиги, министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Лиги сообщил, что правительство одобрило и направит в Рийгикогу поправки к закону об иностранцах, призванные усилить контроль за миграцией и облегчить процесс предоставления данных. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Сиккут сообщила, что ведет работу над тем, чтобы еще больше уменьшить потребление алкоголя в Эстонии. Соответствующие предложения уже составлены. По ее словам, соседние страны обогнали нас в алкогольной политике и делают это лучше. В Министерстве социальных дел обсуждают, что делать в ситуации, когда в стране существует дистанционная торговля алкоголем и алкоголь по-прежнему попадает в руки несовершеннолетних. Министр сказала, что пакет поправок отправился на согласование с разными сторонами и по плану будет готов в апреле, после чего можно будет провести политические дискуссии. Лиги добавил, что ему не нравится, когда говорят, что алкогольный акциз – это всего лишь доход для бюджета. „Вне всякого сомнения, он создан в том числе для снижения и ограничения потребления. Бюджетные поступления – не единственный критерий принятия решений“, – подчеркнул министр финансов.
Среди прочего обсуждается, например, вариант, когда дистанционно алкоголь можно будет заказать только на следующий день, а не прямо сейчас. Также рассматривается возможность ужесточения порядка выдачи лицензий на продажу алкогольной продукции, введение новых временных ограничений на продажу и т.д.
Цахкна выразил удовлетворение тем, что новое европейское руководство, в том числе Кая Каллас, скоро официально приступит к своим обязанностям. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Министерству иностранных дел Эстонии исполнилось 106 лет, ежегодно ведомство вручает награды. В этом году крест за заслуги первого класса получили Кая Каллас, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел НАТО. Серьезно будет обсуждаться тема увеличения оборонных расходов. Позиция Эстонии здесь неизменна: все страны должны вносить как минимум 2,5% от ВВП. Другими важными темами станут угрозы, которые продолжают исходить от России, а также участие Северной Кореи в войне в Европе.