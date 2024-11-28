ВИДЕО | Кая Каллас удостоилась высшей награды МИД ЭР. Правительство рассказало о новых решениях

Лиги сообщил, что правительство одобрило и направит в Рийгикогу поправки к закону об иностранцах, призванные усилить контроль за миграцией и облегчить процесс предоставления данных. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Сиккут сообщила, что ведет работу над тем, чтобы еще больше уменьшить потребление алкоголя в Эстонии. Соответствующие предложения уже составлены. По ее словам, соседние страны обогнали нас в алкогольной политике и делают это лучше. В Министерстве социальных дел обсуждают, что делать в ситуации, когда в стране существует дистанционная торговля алкоголем и алкоголь по-прежнему попадает в руки несовершеннолетних. Министр сказала, что пакет поправок отправился на согласование с разными сторонами и по плану будет готов в апреле, после чего можно будет провести политические дискуссии. Лиги добавил, что ему не нравится, когда говорят, что алкогольный акциз – это всего лишь доход для бюджета. „Вне всякого сомнения, он создан в том числе для снижения и ограничения потребления. Бюджетные поступления – не единственный критерий принятия решений“, – подчеркнул министр финансов.

Среди прочего обсуждается, например, вариант, когда дистанционно алкоголь можно будет заказать только на следующий день, а не прямо сейчас. Также рассматривается возможность ужесточения порядка выдачи лицензий на продажу алкогольной продукции, введение новых временных ограничений на продажу и т.д.

Цахкна выразил удовлетворение тем, что новое европейское руководство, в том числе Кая Каллас, скоро официально приступит к своим обязанностям. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.