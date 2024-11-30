Два BMW и Mercedes. Руслан из Ласнамяэ не расплатился на заправке более полусотни раз, его пять раз отпускали из-под стражи

Руслан воровал топливо с заправок буквально в любую погоду и любым способом: в дождь, снег и удушливую жару. В коротких шортах, спортивных костюмах и джинсах. В шлепанцах и кроссовках. И за рулем седана BMW, и внедорожника, и микроавтобуса „Мерседес“.

С лета 2022 года по февраль этого года Руслан как минимум 59 раз уезжал с разных заправок, не заплатив после наполнения бака топливом. При этом его пять раз отускали из-под стражи.

Все началось со случая на заправке неподалеку от Певческого поля 14 июля 2022 года. На красном BMW Руслан приехал на заправку в 11 часов вечера, затем залил в бак дизель на сорок евро. После чего вернул заправочный шланг на место. Вместо того, чтобы заплатить, он уехал.

Через четыре дня он повторил то же самое в непосредственной близости от центра Сикупилли. К концу июля он трижды заправлялся в Circle K, не заплатив.

В четвертый раз Руслан уехал с заправки, не заплатив за дизтопливо в сентябре. На этот раз на Olerex.

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