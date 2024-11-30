Экономика
30.11.2024, 11:20

Средняя зарплата почти 2000 евро. Сколько жители Эстонии зарабатывают на самом деле?

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Деньги любят счет. Фото иллюстративное.
Деньги любят счет. Фото иллюстративное.
ФОТО: fornStudio | Shutterstock

• Согласно статистике заработной платы, не менее 60% работников, занятых полный рабочий день, зарабатывают ниже среднего по Эстонии.

• Не менее 10% составляют как те, кто зарабатывает меньше минимальной зарплаты, так и те люди, зарплата которых более 3500 евро.

• В Эстонии насчитывается более 5000 человек с ежемесячной зарплатой брутто более 8000 евро.

Департамент статистики сообщил в начале недели, что среднемесячная брутто-зарплата в третьем квартале этого года составила 1959 евро. Для сравнения, в это же время в прошлом году она составляла 1812 евро, а два года назад — 1641 евро.

Как сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпаак, рост заработной платы во всех секторах экономики был относительно стабильным. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый высокий рост зарплаты был отмечен в сфере здравоохранения и социального попечения, а самый низкий — в сфере искусства, развлечений и отдыха.

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