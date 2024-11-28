Бывший советник Путина: Дональд Трамп не идеален, но с ним есть надежда обуздать Путина

Прагматичный и основанный на силе подход делает Трампа неудобным для многих западных стран. Но именно в этом его сила — способность выйти из-под облака идеализма и признать, что в этом мире выживает тот, кто готов решительно отстаивать свои позиции“, — сказал Андрей Илларионов украинской журналистке Людмиле Немире.