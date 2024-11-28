Мнение
28.11.2024, 14:04

Бывший советник Путина: Дональд Трамп не идеален, но с ним есть надежда обуздать Путина

 
Людмила Немиря
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
ФОТО: ELIJAH NOUVELAGEALEKSANDR NEMENOV | AFP

Прагматичный и основанный на силе подход делает Трампа неудобным для многих западных стран. Но именно в этом его сила — способность выйти из-под облака идеализма и признать, что в этом мире выживает тот, кто готов решительно отстаивать свои позиции“, — сказал Андрей Илларионов украинской журналистке Людмиле Немире.

Delfi представляет обзор интервью украинской журналистки Людмилы Немыри с Андреем Илларионовым, бывшим советником Путина и международно известным аналитиком. В ходе интервью они обсудили победу Дональда Трампа на выборах, возможное развитие войны между Россией и Украиной, перспективы восстановления глобального лидерства Соединённых Штатов и будущее системы безопасности Европы. По мнению Илларионова, мир находится на переломном этапе, где сильное руководство и новые стратегические подходы могут изменить нынешний курс международной политики.

В качестве первой главной темы Илларионов выделяет недавнюю победу Дональда Трампа на выборах в США, которую он называет не просто важным событием, а радикальным и тектоническим сдвигом в мировой политике. По его мнению, победа Трампа принесла новую надежду Украине и Израилю, так как бездействие администрации Байдена оказалось разрушительным для этих стран.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии