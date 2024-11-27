Мнение
27.11.2024, 20:30

Ключевой участник „Невзлингейта“ попросил денег у Ходорковского. Тот назвал его агентом ФСБ

 
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вечером 25 ноября израильская газета Haaretz опубликовала „Открытое письмо“ Анатолия Блинова к бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому. Блинов находится под арестом в Польше, где его обвиняют в организации серии нападений на российских оппозиционеров по заказу Леонида Невзлина, партнера Ходорковского. Также он, вероятно, пытался подкупить должностных лиц в Латвии и пользовался поддельным латвийским паспортом, пишет Delfi.lv.

Обвинения основаны на переписке между Невзлиным и Блиновым, опубликованной ФБК Алексея Навального в сентябре этого года. В письме Блинов называет Михаила Ходорковского своей „последней надеждой“ и просит денег, чтобы „предоставить следствию доказательства отсутствия связи с Невзлиным“.

Уважаемый Михаил Борисович!

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