27.11.2024, 20:30
Ключевой участник „Невзлингейта“ попросил денег у Ходорковского. Тот назвал его агентом ФСБ
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 25 ноября израильская газета Haaretz опубликовала „Открытое письмо“ Анатолия Блинова к бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому. Блинов находится под арестом в Польше, где его обвиняют в организации серии нападений на российских оппозиционеров по заказу Леонида Невзлина, партнера Ходорковского. Также он, вероятно, пытался подкупить должностных лиц в Латвии и пользовался поддельным латвийским паспортом, пишет Delfi.lv.
Обвинения основаны на переписке между Невзлиным и Блиновым, опубликованной ФБК Алексея Навального в сентябре этого года. В письме Блинов называет Михаила Ходорковского своей „последней надеждой“ и просит денег, чтобы „предоставить следствию доказательства отсутствия связи с Невзлиным“.
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