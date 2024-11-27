Ключевой участник „Невзлингейта“ попросил денег у Ходорковского. Тот назвал его агентом ФСБ

Вечером 25 ноября израильская газета Haaretz опубликовала „Открытое письмо“ Анатолия Блинова к бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому. Блинов находится под арестом в Польше, где его обвиняют в организации серии нападений на российских оппозиционеров по заказу Леонида Невзлина, партнера Ходорковского. Также он, вероятно, пытался подкупить должностных лиц в Латвии и пользовался поддельным латвийским паспортом, пишет Delfi.lv.