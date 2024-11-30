30.11.2024, 20:30
Огромное пособие по уходу за ребенком и неуплаченные налоги: почему известная эстонская певица пыталась скрыть решение суда?
Знаменитая исполнительница неоднократно ходатайствовала о том, чтобы общественности не раскрывали информацию о возбужденном против нее деле, пишет Eesti Ekspress.
Все мы знаем главную героиню этой истории. Успешная поп-звезда, представлявшая Эстонию на международной арене.
Частая участница телевизионных программ. Любимица Kroonika и других развлекательных порталов. Любящая мать. Обожаемая жена.
Но у этой героини есть история, которую она хотела бы сохранить в тайне. К ее просьбам по этому поводу прислушался даже Государственный суд.
Речь идет о споре с Налогово-таможенным департаментом. Причем стороной спора была не сама прелестница, а принадлежащая ей крошечная компания.
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