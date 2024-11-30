Огромная материнская зарплата и спор с налоговиками: почему эстонская поп-звезда пыталась скрыть решение суда?

Все мы знаем главную героиню этой истории. Успешная поп-звезда, представлявшая Эстонию на международной арене.

Частая участница телевизионных программ. Любимица Kroonika и других развлекательных порталов. Любящая мать. Обожаемая жена.

Но у этой героини есть история, которую она хотела бы сохранить в тайне. К ее просьбам по этому поводу прислушался даже Государственный суд.

Речь идет о споре с Налогово-таможенным департаментом. Причем стороной спора была не сама прелестница, а принадлежащая ей крошечная компания.

Противостояние в судебной системе длилось несколько лет и закончилось победой налоговиков.

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