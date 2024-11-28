Департамент социального страхования ищет попечительские и кризисные приемные семьи

Расставание с родной семьей для ребенка – это тяжелое событие. Поэтому крайне важно найти для него поддерживающий, понимающий и безопасный дом. Стать попечительской семьей могут самые разные люди — однополные и разнополые семьи, пары и одиночки. Главное, чтобы в жизни ребенка присутствовал хотя бы один взрослый, которому он может доверять и на которого может положиться.

Воспитание ребенка за пределами его родной семьи называется замещающим попечением. Он возможен в двух формах: попечительство семейного типа, когда ребенок воспитывается в семье, или институциональный уход, когда ребенок живет в патронатном или семейном доме.

„В Эстонии ежегодно из семей изымается около 300 детей. Часть из них вскоре возвращается в свои родные семьи, но во многих случаях это невозможно. Не всегда удается найти место для ребенка у родственников, и тогда на помощь приходит замещающий уход. Сейчас в замещающих и семейных домах Эстонии проживает около 700 детей“, — пояснила руководитель отдела попечительства Департамента социального страхования Кая Раттас.

Попечительская семья воспитывает ребенка, рожденного другими родителями, заботясь о нем до достижения совершеннолетия или временно — пока родная семья не сможет снова взять ответственность за него. Сейчас в Эстонии 169 детей воспитываются в 133 попечительских семьях. В прошлом году Департамент социального страхования получил 42 заявки от желающих стать попечителями, но нуждающихся в семьях детей в несколько раз больше.