Департамент социального страхования ищет попечительские и кризисные приемные семьи(1)
В среду, 27 ноября, стартовала информационная кампания „Если в твоем сердце есть место“, призывающая жителей Эстонии распахнуть двери своих домов для детей, которые не могут расти в своей родной семье. Обычная жизнь в заботливой семье — это самый ценный подарок для такого ребенка.
Расставание с родной семьей для ребенка – это тяжелое событие. Поэтому крайне важно найти для него поддерживающий, понимающий и безопасный дом. Стать попечительской семьей могут самые разные люди — однополные и разнополые семьи, пары и одиночки. Главное, чтобы в жизни ребенка присутствовал хотя бы один взрослый, которому он может доверять и на которого может положиться.
Воспитание ребенка за пределами его родной семьи называется замещающим попечением. Он возможен в двух формах: попечительство семейного типа, когда ребенок воспитывается в семье, или институциональный уход, когда ребенок живет в патронатном или семейном доме.
„В Эстонии ежегодно из семей изымается около 300 детей. Часть из них вскоре возвращается в свои родные семьи, но во многих случаях это невозможно. Не всегда удается найти место для ребенка у родственников, и тогда на помощь приходит замещающий уход. Сейчас в замещающих и семейных домах Эстонии проживает около 700 детей“, — пояснила руководитель отдела попечительства Департамента социального страхования Кая Раттас.
Попечительская семья воспитывает ребенка, рожденного другими родителями, заботясь о нем до достижения совершеннолетия или временно — пока родная семья не сможет снова взять ответственность за него. Сейчас в Эстонии 169 детей воспитываются в 133 попечительских семьях. В прошлом году Департамент социального страхования получил 42 заявки от желающих стать попечителями, но нуждающихся в семьях детей в несколько раз больше.
„По возможности мы всегда отдаем предпочтение семейному попечительству перед институциональным, чтобы ребенок рос именно в подходящей для него семье. При поиске подходящей семьи правило таково: именно для ребенка подбирают ищут семью, а не наоборот. Мы хотим распространять идею о том, что помощь одному человеку не изменит весь мир, но может изменить весь мир для этого человека, создавая для него безопасное будущее. К сожалению, число детей, нуждающихся в любящем доме, растет, тогда как количество желающих стать попечителями снижается“, — отметила главный специалист по попечительству Райли Пютсепп.
Также существует острая потребность в кризисных попечительских семьях, которых в Эстонии на данный момент всего три. Департамент социального страхования стремится обеспечить уходом в кризисной попечительской семье всех временно разлученных с родителями детей, чтобы они не попадали в приюты. В такой семье ребенок может находиться от нескольких дней до трех месяцев, причем семья должна быть готова принять ребенка с двухчасовым уведомлением. „Особенно уязвимы малыши, которые обязательно должны попадать в семью, а не в приют“, — добавила Пютсепп.
Если в вашем доме и сердце есть место, станьте попечительской или кризисной семьей!