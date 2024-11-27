Келли Сильдару вновь столкнулась с травмой крестообразной связки на Кубке мира в Австрии
Бронзовый призер Олимпийских игр Келли Сильдару травмировала переднюю крестообразную связку левого колена во время разминки на этапе Кубка мира по фристайлу в австрийском Штубае 23 ноября.
„По результатам исследований выяснилось, что у Келли травма передней крестообразной связки левого колена. Я оперировал это колено несколько лет назад“, — сказал ортопед, специализирующийся на артроскопии и спортивной травматологии, Мадис Раху. „Точный объем повреждений станет ясен во время операции. После этого можно будет оценить продолжительность восстановительного периода“, — добавил он.
Келли Сильдару принимала участие в этапе Кубка мира по фристайлу в австрийском Штубае на прошлой неделе. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования были отложены и начались только в субботу. Однако во время разминки Сильдару упала, из-за чего не смогла выйти на старт.
Келли Сильдару поделилась подробностями травмы, полученной на разминке перед этапом Кубка мира: „В субботу на разминке я очень неудачно упала — перед вторым прыжком под лыжи попал снежный ком, который вывел меня из равновесия. Я пыталась замедлить скорость перед трамплином, но было уже слишком поздно. Несмотря на все усилия, мне не удалось удержать равновесие, и я скользнула боком за пределы трамплина. Мне непонятно, как в такой безобидной ситуации и при таком небольшом падении можно было получить такую травму“.
„Мне очень тяжело принять тот факт, что мне снова предстоит операция и восстановление. Я только начала чувствовать уверенность на лыжах и была очень мотивирована соревноваться и показывать хорошие результаты. К сожалению, эта ситуация выходит за пределы моего контроля, и сейчас остается только жить одним днем, находить в себе силы снова пройти путь восстановления и стараться находить положительные моменты в каждом дне. Хотя мне кажется, что после 1,5-летнего перерыва из-за травмы я не готова вновь через это проходить, я знаю, что справлюсь и буду держать голову высоко. На данный момент все планы остаются неопределенными, но Олимпиада по-прежнему является для меня ясной целью, и я не собираюсь сдаваться“.
Келли Сильдару уже сталкивалась с травмами передней крестообразной связки в своей карьере. В 2017 году она повредила левое колено на соревнованиях в Новой Зеландии, и восстановление заняло почти год. В январе 2023 года Сильдару снова повредила переднюю крестообразную связку, на этот раз правого колена, а также пострадал мениск. Процесс восстановления был длительным и продолжался 1,5 года. Теперь, после новой травмы, Келли предстоит очередной долгий период восстановления.
„Келли всегда отличалась исключительной преданностью делу и силой воли. Она уже не раз показывала, что способна преодолеть травмы и вернуться сильнее, чем когда-либо. Союз лыжного спорта Эстонии окажет Келли всестороннюю поддержку в процессе ее реабилитации и надеется на ее скорейшее выздоровление“, — отметил Кристьян Колл, глава Союза лыжного спорта Эстонии.