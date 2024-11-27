Келли Сильдару вновь получила травму крестообразной связки на Кубке мира в Австрии

„По результатам исследований выяснилось, что у Келли травма передней крестообразной связки левого колена. Я оперировал это колено несколько лет назад“, — сказал ортопед, специализирующийся на артроскопии и спортивной травматологии, Мадис Раху. „Точный объем повреждений станет ясен во время операции. После этого можно будет оценить продолжительность восстановительного периода“, — добавил он.

Келли Сильдару принимала участие в этапе Кубка мира по фристайлу в австрийском Штубае на прошлой неделе. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования были отложены и начались только в субботу. Однако во время разминки Сильдару упала, из-за чего не смогла выйти на старт.

Келли Сильдару поделилась подробностями травмы, полученной на разминке перед этапом Кубка мира: „В субботу на разминке я очень неудачно упала — перед вторым прыжком под лыжи попал снежный ком, который вывел меня из равновесия. Я пыталась замедлить скорость перед трамплином, но было уже слишком поздно. Несмотря на все усилия, мне не удалось удержать равновесие, и я скользнула боком за пределы трамплина. Мне непонятно, как в такой безобидной ситуации и при таком небольшом падении можно было получить такую травму“.

„Мне очень тяжело принять тот факт, что мне снова предстоит операция и восстановление. Я только начала чувствовать уверенность на лыжах и была очень мотивирована соревноваться и показывать хорошие результаты. К сожалению, эта ситуация выходит за пределы моего контроля, и сейчас остается только жить одним днем, находить в себе силы снова пройти путь восстановления и стараться находить положительные моменты в каждом дне. Хотя мне кажется, что после 1,5-летнего перерыва из-за травмы я не готова вновь через это проходить, я знаю, что справлюсь и буду держать голову высоко. На данный момент все планы остаются неопределенными, но Олимпиада по-прежнему является для меня ясной целью, и я не собираюсь сдаваться“.