ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыгрывает дома „Вентспилс“

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает седьмое место в таблице, с четырьмя победами и тремя поражениями. В последнем туре команда проиграла на выезде „Валмиере“ со счётом 89:93.

Латвийский клуб „Вентспилс“ находится на 11-м месте в лиге, выиграв четыре матча и потерпев шесть поражений. В последней встрече они уступили на выезде рижскому ВЭФу со счётом 63:71.