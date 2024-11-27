27.11.2024, 17:05
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыгрывает дома „Вентспилс“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ проведет домашний матч против „Вентспилса“. Игра начнется в 19:30, и ее смогут увидеть все подписчики Delfi в прямом эфире.
Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает седьмое место в таблице, с четырьмя победами и тремя поражениями. В последнем туре команда проиграла на выезде „Валмиере“ со счётом 89:93.
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