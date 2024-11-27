Баскетбол
27.11.2024, 17:05

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ обыгрывает дома „Вентспилс“

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ проведет домашний матч против „Вентспилса“. Игра начнется в 19:30, и ее смогут увидеть все подписчики Delfi в прямом эфире.

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает седьмое место в таблице, с четырьмя победами и тремя поражениями. В последнем туре команда проиграла на выезде „Валмиере“ со счётом 89:93.

Латвийский клуб „Вентспилс“ находится на 11-м месте в лиге, выиграв четыре матча и потерпев шесть поражений. В последней встрече они уступили на выезде рижскому ВЭФу со счётом 63:71.

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