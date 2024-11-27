Евгения Чирикова о поступке молодого человека из Таллинна: „Российский триколор – это смерть, террор и пытки“
Живущая в Эстонии российская политическая активистка Евгения Чирикова высказала отношение к поступку Луки Андреева, который вышел на антивоенное шествие в Берлине с российским флагом.
„Фотографии молодого человека с российским триколором на митинге антивоенном и на Певческом поле в Таллинне, честно говоря, меня не особо удивили, потому что я видела достаточно подростков, которые, например, зиговали на Манежной площади или вообще как-то себя пытались проявить, привлечь к своим подростковым комплексам какое-то повышенное внимание.
Вот что меня по-настоящему удивило, это то, как реагируют на это сознательные и взрослые люди, которые вроде как считают, что они сопротивляются по-настоящему путинскому режиму, не принимают этот режим. Лично мне довольно обидно наблюдать, как некоторые антивоенные россияне готовы солидаризироваться с этой подростковой эскападой, потому что, с моей точки зрения, это провокация и предательство.
Почему? Ну, потому что под российским триколором третий год идет чудовищная война, когда российская оккупационная армия насилует, убивает и пытает ни в чем неповинных украинцев. Это происходило в Буче, это происходило в Ирпене. Сейчас российская оккупационная армия продолжает утюжить бомбами украинские города.
Именно сейчас на оккупированных территориях российские силовики похищают мирных гражданских украинцев, пытают их и отправляют в пыточные и на оккупированных территориях, и на территорию Российской Федерации в концлагеря специально для украинцев. Вот на сегодняшний день под российским триколором в российских концлагерях находятся минимум 7 тысяч гражданских украинских узников. Под российским триколором гноят в тюрьмах российских политических заключенных.
Под российским триколором был убит в тюрьме Алексей Навальный. Для многих людей российский триколор – это смерть, террор и пытки. И это не только тысячи украинских беженцев, которые сейчас живут в разных странах Евросоюза, в том числе и в Эстонии, где поднимается этот триколор этим неразумным юношей на Певческом поле, и в Берлине, где прошел антивоенный вроде как марш, где тоже был зачем-то поднят этот пыточный триколор.
И зачем использовать российский триколор, когда у нас есть флаг сопротивления путинскому злу. Это бело-синий-белый флаг без красной кровавой полосы. Под этим флагом сражался и был убит путинскими оккупантами Ильдар Дадин.
И да, тысячи волонтеров антивоенного движения, которые продолжают помогать Украине, украинским беженцам. Вот эти россияне используют бело-синий-белый флаг. У нас есть свой символ, который мы можем и должны использовать.
Символы важны. Если вы используете свастику, то понятно, на чьей стороне ваши приоритеты. Если на третьем году войны вы продолжаете использовать российский триколор, а не бело-синий-белый флаг сопротивления путинскому злу, то очевидно, на чьей стороне ваши приоритеты.
На третьем году войны пора сделать выбор, с кем вы и на чьей стороне. И выбирая флаг, вы делаете свой моральный выбор. Пора научиться различать зло“.