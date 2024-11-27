ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: пярнуская команда, набравшая хорошую форму, обыгрывает „Выру Баррус“

В таблице Балтийской волейбольной лиги на первом месте находится латвийский клуб „Екабпилс“ с 16 очками, на втором — тартуский „Бигбанк“ с 15 очками (при 7 сыгранных матчах), на третьем — рижский „Робежсардсе“ с 14 очками. На четвертой строчке также с 14 очками идет команда „Пярну“. Пятые — „Выру Баррус“ с 13 очками, а на шестом месте расположился клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 8 очками. Замыкает таблицу „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.

Команда „Пярну“ в последнее время демонстрирует отличные результаты. В Балтийской лиге они одержали три победы подряд, а в воскресенье обыграли „Сельвер/ТалТех“ в полуфинале Кубка Эстонии. Последняя встреча между „Пярну“ и „Выру Баррус“ состоялась 26 октября, и тогда победу со счетом 3:0 одержал „Выру Баррус“. Однако с тех пор команда из Пярну значительно укрепила свой состав и набрала отличную форму.