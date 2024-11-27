27.11.2024, 16:12
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: пярнуская команда, набравшая хорошую форму, обыгрывает „Выру Баррус“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ встретится с „Выру Баррус“. Матч начнется в 19:00, и его можно будет посмотреть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
В таблице Балтийской волейбольной лиги на первом месте находится латвийский клуб „Екабпилс“ с 16 очками, на втором — тартуский „Бигбанк“ с 15 очками (при 7 сыгранных матчах), на третьем — рижский „Робежсардсе“ с 14 очками. На четвертой строчке также с 14 очками идет команда „Пярну“. Пятые — „Выру Баррус“ с 13 очками, а на шестом месте расположился клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 8 очками. Замыкает таблицу „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.
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