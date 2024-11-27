Баскетбол
27.11.2024, 15:21

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: смогут ли „ТалТех“ прервать победную серию „Калева/Крамо“?

 
Нвчало в 18:30
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „ТалТех/Алексела“ встретится с командой „Калев/Крамо“. Матч начнется в 18:30, и все подписчики Delfi смогут посмотреть прямую трансляцию.

Команда „ТалТех/Алексела“ занимает 6-е место в таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги, одержав 6 побед в 10 матчах. В последнем туре они уверенно победили „Виймси“ на выезде с результатом 88:70.

„Калев/Крамо“, в свою очередь, занимает 2-е место с результатом 6 побед и 1 поражение. В последние несколько игр они продлили свою победную серию до шести матчей, а последняя победа была добыта над „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 87:75.

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