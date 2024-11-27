27.11.2024, 15:21
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: смогут ли „ТалТех“ прервать победную серию „Калева/Крамо“?
Нвчало в 18:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „ТалТех/Алексела“ встретится с командой „Калев/Крамо“. Матч начнется в 18:30, и все подписчики Delfi смогут посмотреть прямую трансляцию.
Команда „ТалТех/Алексела“ занимает 6-е место в таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги, одержав 6 побед в 10 матчах. В последнем туре они уверенно победили „Виймси“ на выезде с результатом 88:70.
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