СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: смогут ли „ТалТех“ прервать победную серию „Калева/Крамо“?

Команда „ТалТех/Алексела“ занимает 6-е место в таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги, одержав 6 побед в 10 матчах. В последнем туре они уверенно победили „Виймси“ на выезде с результатом 88:70.

„Калев/Крамо“, в свою очередь, занимает 2-е место с результатом 6 побед и 1 поражение. В последние несколько игр они продлили свою победную серию до шести матчей, а последняя победа была добыта над „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 87:75.