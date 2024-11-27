Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от „Калева/Крамо“

Начало четверти прошло в равной борьбе, и в первой половине счет оставался ничейным — 15:15. Однако в концовке чемпион Эстонии, „Калев“, сумел переломить ситуацию и завершил стартовую четверть с небольшим отрывом, выиграв ее со счетом 28:22.