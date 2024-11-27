27.11.2024, 15:21
Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от „Калева/Крамо“
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 27 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „ТалТех/Алексела“ проиграл в родных стен„Калеву/Крамо“ со счетом 75:109.
Начало четверти прошло в равной борьбе, и в первой половине счет оставался ничейным — 15:15. Однако в концовке чемпион Эстонии, „Калев“, сумел переломить ситуацию и завершил стартовую четверть с небольшим отрывом, выиграв ее со счетом 28:22.
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