Новости Эстонии
30.11.2024, 08:40

Самое важное: что меняется в Эстонии с 1 декабря?

 
Anna Tamm
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ФОТО: Delfi Meedia

Какие самые важные изменения ждут жителей Эстонии с начала декабря? RusDelfi традиционно собрал все, о чем нужно знать накануне календарной зимы, в одну статью.

Трамвайную линию в порт Ванасадам откроют 1 декабря

С 1 декабря в Таллинне запустят новую трамвайную линию №2, которая будет следовать по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала. В будущем конечной остановкой станет аэропорт, как только завершится строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте.

Обновленное расписание движения трамвая № 2 можно найти...

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