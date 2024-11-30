Самое важное: что меняется в Эстонии с 1 декабря?

Трамвайную линию в порт Ванасадам откроют 1 декабря

С 1 декабря в Таллинне запустят новую трамвайную линию №2, которая будет следовать по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала. В будущем конечной остановкой станет аэропорт, как только завершится строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте.