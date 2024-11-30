30.11.2024, 08:40
Самое важное: что меняется в Эстонии с 1 декабря?
ФОТО: Delfi Meedia
Какие самые важные изменения ждут жителей Эстонии с начала декабря? RusDelfi традиционно собрал все, о чем нужно знать накануне календарной зимы, в одну статью.
Трамвайную линию в порт Ванасадам откроют 1 декабря
С 1 декабря в Таллинне запустят новую трамвайную линию №2, которая будет следовать по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала. В будущем конечной остановкой станет аэропорт, как только завершится строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте.
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