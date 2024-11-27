Нарвский музей просит у города денег — его счет за отопление вырастет более чем на 11 тысяч евро

Такое значительное повышение цен – это большая финансовая нагрузка для музея, говорится в данном ходатайстве за подписью члена правления ЦУ „Нарвский музей“ Марии Сморжевских-Смирновой.

„Основной целью ЦУ „Нарвский музей“ является предоставление качественных культурных услуг, а также сохранение и ознакомление с местным культурным наследием, – поясняет Сморжевских-Смирнова. – Обеспечение подходящего внутреннего климата в зданиях необходимо для приема посетителей, создания условий работы сотрудников и правильного хранения экспонатов“.

Она утверждает, что резкое увеличение расходов на отопление ставит под угрозу деятельность, устойчивость и качество работы Нарвского музея. „Поэтому мы просим поддержку в размере 11 264 евро для покрытия дополнительных расходов, возникших в результате повышения цен“, – заключает член правления ЦУ „Нарвский музей“.

Мария Сморжевских-Смирнова сказала журналисту „Нарвской газеты“, что для такого ходатайства получать согласие Совета ЦУ „Нарвский музей“ не требуется.“Считаю, что как минимум, этот вопрос следовало бы обсудить с членами Совета ЦУ „Нарвский музей“, – тем не менее полагает входящий в этот орган управления депутат горсобрания Нарвы Алексей Мяги. — По его словам, непонятно, почему член правления обращается только в город, а не в министерство культуры.

„К сожалению, финансовое состояние учреждения (SA Narva Muuseum — прим. ред.) для членов совета от города остается до сих пор „закрытой темой“, – утверждает Мяги. Как известно, у него, как и у другого депутата, представляющего Нарву в Совете ЦУ „Нарвский музей“, Вадима Орлова, существует определенные противоречия с Марией Сморжевских-Смирновой по некоторым вопросам деятельности музея. По имеющимся у Gazeta.ee сведениям, из городского бюджета Нарвы Нарвский музей ежегодно получает дотацию в размере 430 тысяч евро. Государство также выделяет ему около 650 тысяч евро в год.

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