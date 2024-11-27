27.11.2024, 12:25
МНЕНИЕ | Бунтующая Абхазия когда-то видела в России пример для подражания. Но разочаровалась
ФОТО: | IMAGO/SNA
Парламент Абхазии отправил в отставку „пророссийского“ президента Аслана Бжанию. Это безусловное право парламента. А неделей раньше эту республику сотрясали массовые протесты.
Граждане выступали против тотального вмешательства России в ее политику. Против строительства российской военной базы на побережье, против массовой продажи домов в собственность россиянам.
Уже подписаны?