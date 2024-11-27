Мнение
27.11.2024, 12:25

МНЕНИЕ | Бунтующая Абхазия когда-то видела в России пример для подражания. Но разочаровалась

 
Протесты в Абхазии
Протесты в Абхазии
ФОТО: IMAGO/Ilya Pitalev | IMAGO/SNA

Парламент Абхазии отправил в отставку „пророссийского“ президента Аслана Бжанию. Это безусловное право парламента. А неделей раньше эту республику сотрясали массовые протесты.

Граждане выступали против тотального вмешательства России в ее политику. Против строительства российской военной базы на побережье, против массовой продажи домов в собственность россиянам.

Эти протесты выглядят некоторым парадоксом. Ведь в 2008 году абхазы в целом приветствовали тот факт, что Россия признала их „независимой республикой“. Однако эта „независимость“ оказалась очень фиктивной.

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