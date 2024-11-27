У меня испуга не было: руководитель Нарвского музея рассказала, почему не обратилась в полицию из-за угроз о физической расправе

„Да, было много угроз, отправленных в мессенджер и в SMS о физической расправе, физическом насилии самыми извращенными способами, - рассказывает Мария Сморжевских-Смирнова. - Полиция спрашивала меня, желаю ли я написать заявление. Я не написала, потому что для того, чтобы подать заявление, ты должен быть действительно испуган. У меня испуга не было, у меня сейчас один адреналин. Нарву я знаю со своего трехлетнего возраста, это родной мой город. И я понимаю, что людям очень важно выразить все свое негодование самыми ужасными словами и богатым русским матом. Отдельная тема - сексистские комментарии. Я иногда задумываюсь, если бы на моей позиции был мужчина-эстонец, он бы получал такого рода хейт? Убеждена, что нет. Тут важно понимать, кому мы отвечаем, кого мы действительно игнорируем, потому что споры в интернете, когда там уже по тысяче комментариев, они абсолютно бесполезны. Это наше время“.