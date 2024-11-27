У меня испуга не было: руководитель Нарвского музея рассказала, почему не обратилась в полицию из-за угроз о физической расправе
В понедельник в эфире передачи „Своя правда“, темой которой был хейт в интернете, своей историей поделилась руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. Ей пришлось столкнуться с целой волной хейта в мае 2023 года. Почему она не написала заявление в полицию? И для чего музей сохранил все комментарии?
Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова подверглась хейту после того, как музей вывесил плакат на башне Нарского замка, на котором было написано „Путин - военный преступник“. Однако Мария не спешит обращаться в полицию, даже несмотря на то, что среди гневных сообщений есть и явные угрозы физической расправы.
„Да, было много угроз, отправленных в мессенджер и в SMS о физической расправе, физическом насилии самыми извращенными способами, - рассказывает Мария Сморжевских-Смирнова. - Полиция спрашивала меня, желаю ли я написать заявление. Я не написала, потому что для того, чтобы подать заявление, ты должен быть действительно испуган. У меня испуга не было, у меня сейчас один адреналин. Нарву я знаю со своего трехлетнего возраста, это родной мой город. И я понимаю, что людям очень важно выразить все свое негодование самыми ужасными словами и богатым русским матом. Отдельная тема - сексистские комментарии. Я иногда задумываюсь, если бы на моей позиции был мужчина-эстонец, он бы получал такого рода хейт? Убеждена, что нет. Тут важно понимать, кому мы отвечаем, кого мы действительно игнорируем, потому что споры в интернете, когда там уже по тысяче комментариев, они абсолютно бесполезны. Это наше время“.
По словам Марии, музей провел мониторинг этих комментариев и сохранил их. Но не для того, чтобы в будущем была возможность подать в суд. „Это - прекрасный материал для будущих выставок, - поясняет Мария. - Когда нам говорят, что вы исторический музей и вы не имеете права заниматься современностью, это не так. Мы живем в историческом моменте. И в этом смысле для нас это такой же материал, культурологический, социальный, который дает определенный срез реакции общества на конкретные события. И поэтому все комментарии у нас сохранены на разных носителях. И не исключено, что будут использованы в обозримом будущем“.