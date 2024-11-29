Премьер-министр Кристен Михал: влиятельный лидер или блеклый чиновник?

Каждый год портал Delfi составляет список самых влиятельных людей страны. Ключевое слово — влиятельный. То есть это человек, который влияет на людей, политиков, страну. В этом случае легко можно перепутать слово „влиятельный“ с „известный“, то есть популярный среди народа. Если бы так и было, то каждый год побеждали бы актеры, музыканты и набравшие больше всего голосов политики.

В 2024 году победил человек, который крайне точно попадает под описание „влиятельный“. Кристен Михал оказывает огромное влияние на страну (все налоговые реформы — его идея), но при этом он не самый популярный политик в Эстонии (рейтинг Урмаса Рейнсалу выше).

В нем уживаются две, казалось бы, противоположности. Две грани одного человека. Первая: премьер-министр, самый влиятельный человек страны в 2024 году, сформировал две коалиции, всегда на связи, отзывчивый, любимец среди коллег. Вторая: скромный, тихий, непримечательный. Среди русскоязычного населения – просто неизвестный.

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