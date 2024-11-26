Отчет: Государство должно сосредоточиться на предотвращении медицинских и социальных проблем с помощью данных

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского направления Каупо Коппель, подчеркнул, что предотвращение медицинских и социальных проблем должно стать ключевым приоритетом в развитии персонализированного государства, или цифрового социального государства. „Устойчивость Эстонии как социального государства со стареющим населением зависит от того, насколько эффективно мы сможем предотвратить болезни, связанные с образом жизни, безработицу и раннее завершение образовательного пути. Развитие по направлению к персонализированному государству должно быть нацелено на то, чтобы предотвращать эти проблемы все более эффективно, тем самым улучшая качество жизни людей и экономя деньги государства на устранение последствий“, – сказал Коппель.

В отчете „Будущее персонализированного государства“ Центр мониторинга развития приводит следующий пример: если более эффективная профилактика позволила бы снизить расходы на сердечно-сосудистые заболевания на одну шестую часть, это означало бы сокращение расходов на здравоохранение в Эстонии на 50 миллионов евро в год, согласно исследованию Европейского общества кардиологов.

Исследовательский центр Centar ранее подсчитал, что если вдвое сократить число людей, бросающих учебу в старших классах средней школы, то государство сэкономит, по самым скромным подсчетам, 56,6 млн евро на каждую возрастную когорту.

По данным опроса Центра мониторинга развития, 71% жителей Эстонии ожидают от государства индивидуальных консультаций, а 60% считают важным предоставление профилактических услуг. „Такие ожидания указывают на необходимость повышения точности и своевременности предоставления услуг на основе имеющихся данных“, – пояснил Коппель.

Например, персонализированное государство может предоставлять людям индивидуальные медицинские услуги на основе истории их болезней и генетических данных, чтобы предсказать риски для здоровья и иметь возможность рекомендовать конкретные профилактические меры.