ДЕВУШКА ДНЯ | Алексия Паганини: принцесса льда завершила карьеру и ждет новых предложений
Швейцарская фигуристка Алексия Паганини этой осенью объявила о завершении своей спортивной карьеры. Об этом она сообщила в социальных сетях.
„Я официально завершила карьеру в соревнованиях и с нетерпением жду возможности участвовать в ледовых шоу и других интересных проектах. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, особенно моим родителям. Я благодарна за все уроки, которые я усвоила, и не могу дождаться того, что будет дальше!“ — написала фигуристка.
Алексия Паганини, которой 23 года, является трехкратной чемпионкой Швейцарии, серебряным и бронзовым призёром челленджера Nebelhorn Trophy. На чемпионате Европы 2020 года она заняла четвёртое место. Также она дважды выступала на Олимпийских играх: в Пхёнчхане-2018 (21-е место) и в Пекине-2022 (22-е место).
Алексия Паганини родилась 15 ноября 2001 года в Гринуиче, штат Коннектикут, США. Она имеет двойное гражданство — американское и швейцарское. Её отец, Селсо Паганини, родом из Брусио (Швейцария), а мать — из Нидерландов, которая прожила десять лет в швейцарском Санкт-Морице. Старший и младший братья, Кевин и Марио, занимаются хоккеем. В свободное время Алексия увлекается плаванием, сноубордингом, горными лыжами и кулинарией.
Ранние годы
Алексия Паганини начала кататься на коньках в возрасте двух лет. В течение нескольких лет она тренировалась в Академии фигурного катания в Уэстчестере под руководством Джильберто Виаданы. В своем дебюте на международной арене она представляла США, участвуя в нескольких соревнованиях. В апреле 2016 года Паганини выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Италии, а затем заняла шестое место на юниорском Гран-при во Франции. В январе 2017 года она финишировала пятым на чемпионате США среди юниоров.
В том же году, по предложению тренера Игоря Крокавеца, Алексия приняла решение выступать за Швейцарию. Швейцарская федерация фигурного катания поддержала её выбор, и вскоре Паганини начала представлять эту страну на международных соревнованиях.
Олимпийские игры
Первое выступление за Швейцарию состоялось в августе 2017 года на турнире Slovenia Open, где Паганини после короткой программы занимала третье место. В произвольной программе, воспользовавшись ошибками конкуренток, она выиграла золотую медаль. Месяц спустя на турнире Небельхорн Трофи, который являлся отборочным к Олимпиаде 2018 года, Паганини допустила ошибку на каскаде в короткой программе, но смогла собраться и завоевать бронзовую медаль, став третьей в произвольной программе. Этот результат позволил Швейцарии получить квоту на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
В декабре 2017 года Олимпийский комитет Швейцарии подтвердил, что Алексия будет представлять страну на Олимпийских играх в Южной Корее. На чемпионате Европы 2018 года она финишировала седьмой, исполнив обе программы чисто. На Олимпиаде Паганини в короткой программе заняла 19-е место, что позволило ей пройти в финальный сегмент. В сумме двух прокатов она заняла 21-е место. На чемпионате мира 2018 года Алексия допускала два падения в произвольной программе и заняла 20-е место.
Дебют в Гран-при
В сезоне 2018-2019 Паганини начала свой путь на международной арене с турнира Autumn Classic, где заняла восьмое место. Затем она выиграла золото на Halloween Cup. После короткой программы она уступала только венгерке Иветт Тот, но в произвольном прокате, воспользовавшись ошибками соперницы, уверенно финишировала первой.
Осенью 2018 года Алексия дебютировала в серии Гран-при. На российском этапе она показала третий результат в короткой программе и пятый в произвольной, установив личные рекорды в обоих прокатах. На Гран-при Франции она заменяла травмированную Каролину Костнер и после двух программ заняла десятое место.
В декабре 2018 года Паганини во второй раз подряд стала чемпионкой Швейцарии. На чемпионате Европы 2019 года она получила малую бронзовую медаль за третье место в короткой программе, но по сумме двух прокатов заняла шестое место. Сезон она завершила на чемпионате мира в Японии, где не смогла квалифицироваться в произвольную программу.