ДЕВУШКА ДНЯ | Алексия Паганини: принцесса льда завершила карьеру и ждет новых предложений

„Я официально завершила карьеру в соревнованиях и с нетерпением жду возможности участвовать в ледовых шоу и других интересных проектах. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, особенно моим родителям. Я благодарна за все уроки, которые я усвоила, и не могу дождаться того, что будет дальше!“ — написала фигуристка.

Алексия Паганини, которой 23 года, является трехкратной чемпионкой Швейцарии, серебряным и бронзовым призёром челленджера Nebelhorn Trophy. На чемпионате Европы 2020 года она заняла четвёртое место. Также она дважды выступала на Олимпийских играх: в Пхёнчхане-2018 (21-е место) и в Пекине-2022 (22-е место).

Алексия Паганини родилась 15 ноября 2001 года в Гринуиче, штат Коннектикут, США. Она имеет двойное гражданство — американское и швейцарское. Её отец, Селсо Паганини, родом из Брусио (Швейцария), а мать — из Нидерландов, которая прожила десять лет в швейцарском Санкт-Морице. Старший и младший братья, Кевин и Марио, занимаются хоккеем. В свободное время Алексия увлекается плаванием, сноубордингом, горными лыжами и кулинарией.

Ранние годы

Алексия Паганини начала кататься на коньках в возрасте двух лет. В течение нескольких лет она тренировалась в Академии фигурного катания в Уэстчестере под руководством Джильберто Виаданы. В своем дебюте на международной арене она представляла США, участвуя в нескольких соревнованиях. В апреле 2016 года Паганини выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Италии, а затем заняла шестое место на юниорском Гран-при во Франции. В январе 2017 года она финишировала пятым на чемпионате США среди юниоров.

В том же году, по предложению тренера Игоря Крокавеца, Алексия приняла решение выступать за Швейцарию. Швейцарская федерация фигурного катания поддержала её выбор, и вскоре Паганини начала представлять эту страну на международных соревнованиях.

Олимпийские игры