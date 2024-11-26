Таможня РФ не дала вывезти через Нарву в США более 4 кг полудрагоценных камней и раковины ископаемых

По информации российского издания новостей 47news, владельцем данных предметов был гражданин России, постоянно проживающий в США. Он намеревался вывезти более 4 килограммов полудрагоценных камней через Кингисеппскую таможню в Ленинградской области. Об этом пишет Gazeta.ee.

Пресс-служба СЗТУ сообщила, что россиянин следовал через „зеленый“ коридор пешеходной части пункта пропуска в Ивангороде. Российские таможенники обнаружили среди его личных вещей 402 необработанных камня сложной формы различного цвета и размера – всего 4,4 кг.

Их владелец сказал, что это коллекция — результат его многолетнего труда, и он хотел бы вывезти ее в США.

Эксперты российской таможни установили, что 130 из обнаруженных камней — это чароит, хризопраз, опал, агат, родонит, янтарь, карнеол, яшма и другие, который являются минеральным сырьем. Кроме того, в коллекции оказались окаменевшие останки раковин вымерших головоногих моллюсков)отряда белемниты — так называемые ростры.

Как следует из сообщения 47news, коллекционеру грозит административное наказание, поскольку, согласно таможенному законодательству ЕАЭС, вывоз физическими лицами минерального сырья в качестве товара для личного пользования запрещен. Это пояснил, по информации 47news, начальник таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни Евгений Скорюков.