Владимир Свет: с шезлонга на Бали сразу в кресло министра

Индонезия. Бали. Пляж. На шезлонге под жарким солнцем отдыхает Владимир Свет. Рядом его девушка Ольга и друзья. Впереди еще несколько дней отдыха на райском острове. Затем еще месяц отпуска и новая жизнь вне политики.

Сначала Владимир даже не заметил, как ему позвонил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Политика так надоела, что на первый звонок он даже не ответил. Отписался по SMS: „Лаури, давай созвонимся, как я вернусь из отпуска, я отдыхаю“. Но министр внутренних дел дал понять: нужно сейчас.

Так и получил предложение впервые стать министром, а следом и поменять партию. Лежа на шезлонге на Бали. Пришлось покупать новые билеты домой, а по пути заехать за бритвой — министерская борода должна быть ухожена.

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