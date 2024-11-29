Владимир Свет: с шезлонга на Бали сразу в кресло министра(9)
Министр инфраструктуры Владимир Свет (32) совершил неожиданный рывок в карьере, когда путь в политике должен был закончиться. Таким образом он занял 43-е место в рейтинге самых влиятельных людей Эстонии в 2024 году по версии портала Delfi.
Индонезия. Бали. Пляж. На шезлонге под жарким солнцем отдыхает Владимир Свет. Рядом его девушка Ольга и друзья. Впереди еще несколько дней отдыха на райском острове. Затем еще месяц отпуска и новая жизнь вне политики.
Сначала Владимир даже не заметил, как ему позвонил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Политика так надоела, что на первый звонок он даже не ответил. Отписался по SMS: „Лаури, давай созвонимся, как я вернусь из отпуска, я отдыхаю“. Но министр внутренних дел дал понять: нужно сейчас.