Кристина Каллас: эстонская русская девочка из Ида-Вирумаа, ставшая министром образования в период большой реформы

Оказаться у руля сферы образования в период, когда реализуется, пожалуй, самая масштабная за новейшую историю реформа - это не просто вызов, это проверка на прочность. Переход на эстонский язык идет болезненно и со скрипом, и министр Кристина Каллас (Eesti 200) любые удары пытается оперативно отражать, а также не стесняется „идти в народ“ и говорить напрямую с родителями. Об их страхах, травмах и будущем их детей. Получается ли у нее быть услышанной?

Кристина Каллас (48) всегда очень быстро становилась „своей“. Она способна на конструктивный диалог с любыми общинами, умна, сдержанна и эмпатична.

Своя она и для жителей Ида-Вирумаа. Во-первых, потому что свободно говорит по-русски , во-вторых, потому что родилась в Кивиыли, там же окончила школу. И только потом уехала из региона, чтобы получить образование и однажды, пусть и ненадолго, вернуться.

Кристина Каллас - из смешанной семьи, мама у нее русская, отец - эстонец. Мама Кристины - Любовь Каллас рассказывала в ТВ-проекте Алены Суржиковой о том, что у нее даже мысли не было отдать дочь в русскую школу. „Это вызвало бы шквал возмущения среди моей эстонской родни“, - смеясь, говорила сама Каллас. Мама Кристины вспоминает, что, поскольку она не говорит по-эстонски, то дочь сама справлялась с домашними заданиями.

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