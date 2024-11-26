Для многих новость об образовании в Нарве коалиции между социал-демократом Катри Райк и местным политиком Михаилом Стальнухиным, известным пророссийскими взглядами, стала неожиданностью. Ведь ранее он открыто голосовал в Рийгикогу против резолюции с требованием освобождения Алексея Навального из тюрьмы, заявлял, что верит не в российскую агрессию, а в украинскую провокацию, называл президента Украины Владимира Зеленского — клоуном, ведущим свою страну к гибели, а правительство Эстонской Республики — „обычными рядовыми фашистами“ только за их попытку убрать с улиц пропаганду советской оккупации Эстонии.