Мнение
26.11.2024, 06:45

МНЕНИЕ | Стальнухин без срока годности: „свой человек“ в Нарве полезен для России

 
„Россия может переместить свою 500-тысячную армию в Эстонию“
Sergei Tsvetkov
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Михаил Стальнухин
Михаил Стальнухин
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В 2022 году мэр Нарвы Катри Райк считала, что „срок годности Михаила Стальнухина закончился“. Теперь она с ним в коалиции. Так есть ли разница в политических позициях Катри Райк и Михаила Стальнухина? - пишет руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.

Для многих новость об образовании в Нарве коалиции между социал-демократом Катри Райк и местным политиком Михаилом Стальнухиным, известным пророссийскими взглядами, стала неожиданностью. Ведь ранее он открыто голосовал в Рийгикогу против резолюции с требованием освобождения Алексея Навального из тюрьмы, заявлял, что верит не в российскую агрессию, а в украинскую провокацию, называл президента Украины Владимира Зеленского — клоуном, ведущим свою страну к гибели, а правительство Эстонской Республики — „обычными рядовыми фашистами“ только за их попытку убрать с улиц пропаганду советской оккупации Эстонии.

Тогда в 2022 году мэр Нарвы Катри Райк ответила: „Срок годности Михаила Стальнухина закончился. Слово — это поступок, и Михаилу Стальнухину остается только извиниться, хотя это уже не поможет“.

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