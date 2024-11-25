ФОТО и ВИДЕО | Алар Карис и Кристен Михал рассказали о гособороне

После встречи президент Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал созвали пресс-конференцию, где дали обзор заседания.

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее неоднократно говорил, что Европе нужно увеличить инвестиции в оборону. Например, в своей вступительной речи на 18-й ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence, или ABCD) в конце октября он подчеркнул, что европейские страны должны значительно увеличить свои инвестиции в оборону, ослабить ограничения, действующие для оборонной промышленности, и создать возможности для развития компаний, работающих в этой сфере.

Михал обратил внимание собравшихся на то, что Россия готовится к длительному противостоянию и ее военные возможности растут. „Чтобы ответить на вызовы, которые бросает нам нынешняя ситуация с безопасностью, необходимо инвестировать значительно больше в оборону и оборонную промышленность - не просто дополнительный миллиард или два, а сотни миллиардов, - сказал премьер-министр. – Поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка, и если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5% или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге. Я также призываю ЕС значительно увеличить инвестиции в оборону как на национальном, так и на общеевропейском уровне, используя оборонные облигации и выделив для этой цели дополнительные средства в следующем многолетнем бюджете ЕС“, - сказал он.

Расходы Эстонии на оборону в этом году составляют 3,4% ВВП и будут превышать 3% и в последующие годы, поднявшись в один из годов до 3,7%. Помимо прочего, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны.

Михал подчеркнул необходимость смягчить ограничения на инвестиции в оборонную промышленность и обеспечить компаниям, работающим в этой сфере, возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.

„Украинцам срочно нужны боеприпасы и противовоздушная оборона. Так же, как и Европе в целом. Инвестируя в оборону и оборонную промышленность, мы сможем быстрее устранить бреши в оборонном потенциале НАТО, в то же время дав России сигнал о том, что мы способны предпринять решительные шаги“, - добавил премьер.

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