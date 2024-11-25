„Можно было приехать, позвонить, поговорить“. Новый председатель нарвского горсобрания недовольна поведением Кылварта(13)
Новый председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат рассказала RusDelfi, как развивались события в городе в последнее время.
Фракция Narva в Нарвском городском собрании поделилась на два лагеря. Лагерь центриста Алексея Евграфова и лагерь экс-центриста Михаила Стальнухина. Последний вошел в новую коалицию с Катри Райк. Тем самым члены Центристской партии оказались по разные стороны баррикад. Как сказал RusDelfi председатель партии Михаил Кылварт, во вторник правление соберется, чтобы обсудить ситуацию в приграничном городе. Тогда же будет поднят вопрос, исключать ли из партии Татьяну Стольфат и еще четверых центристов: Викторию Лутус, Елену Пахомову, Елену Каврус и Екатерину Голубцову.
Новый председатель горсобрания Татьяна Стольфат не считает, что поступила неправильно и нарушила устав партии. „В нынешней ситуации виноват Алексей Евграфов и его неумелое владение ситуацией. Если бы он не пытался создать новую коалицию с фракцией Respekt, не начал бы с ними переговоры, то этого бы не было“, - утверждает Стольфат.
По ее словам, их действия абсолютно схожи, так как часть фракции решили пойти на переговоры с Катри Райк и отдать ей место председателя горсобрания. „Пятого ноября было заседание нашей фракции Narva. Мы обсуждали вотум недоверия со стороны оппозиции Ирине Янович. Нам нужно было 16 голосов, чтобы отстоять ее место. Но шестого ноября Алексей Евграфов пошел на переговоры с Катри Райк. Мы узнали об этом из прессы: часть центристов планирует создать новую коалицию. Нас никто не спрашивал, ничего не предлагал, не объяснял. Так делать нельзя, мы тоже опытные в политике люди“, - продолжила Стольфат.
На вопрос, почему Евграфов решил начать переговоры с Райк, она не ответила. По одной из версий, части фракции не понравилась новая реформа городского управления мэра Яана Тоотса. Стольфат это не подтвердила, но и не опровергла, хоть и признала, что была против этих изменений.
Почему в итоге горсобрание возглавила она, а не Михаил Стальнухин? „Мне трудно это прокомментировать. Фракция сказала надо, я сказала - хорошо“, - ответила она.
Общественность раскритиковала кандидатуру Стальнухина за его прошлые высказывания о фашистах в правительстве. Стольфат согласна, что она более нейтральный кандидат. „Михаил остается руководителем фракции, он человек с опытом. Сейчас многие говорят, что мнения разделились. Ведь Михаил говорит то, что думают многие. И это не касается враждебной к государству политики или прокремлевских настроений, тут на первый план выходит отношение к истории. У каждого есть свое мнение“, - добавила Стольфат.
Разделяет ли новый председатель третьего города страны курс эстонского государства в поддержке Украины? „Я поддерживаю курс государства с учетом того, что нельзя забывать о своих гражданах. У государства есть основания выбирать нужный для него вектор, на это есть определенные причины. Я как представитель социальной сферы всегда говорю, что нам нельзя забывать о своих людях, в приоритете должны быть жители нашей страны, их благополучие и безопасность“, - сказала руководитель Нарвского центра социальной работы.
Исключат ли Стольфат из Центристской партии, станет известно во вторник. Сама она выходить из политической силы не намерена. „Со мной на эту тему никто не общался, комментарий Михаила Кылварта прочитала на Delfi, - говорит она. - Я уважаю его как политика. Не знаю, почему он не приехал на место обсудить в ситуацию в городе. Можно было встретиться, поговорить, позвонить, я сама часто в Таллинне бываю“.
Стольфат не исключает, что на следующих выборах в октябре 2025 года будет баллотироваться в списке центристов. „Еще много времени определиться, я буду думать об этом. Если меня все-таки исключат, то осадок останется. Будет недосказанность. Каждый человек должен быть услышан. Каждый человек в партии важен, особенно в такое непростое время. Мне бы хватило просто разговора, можно было многое решить до того, как мы наговорили друг другу в СМИ. Если все-таки исключат, мне будет жаль тех лет, отданных сил и инициатив, которые были сделаны мной“.