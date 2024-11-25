„Можно было приехать, позвонить, поговорить“. Новый председатель нарвского горсобрания недовольна поведением Кылварта

Фракция Narva в Нарвском городском собрании поделилась на два лагеря. Лагерь центриста Алексея Евграфова и лагерь экс-центриста Михаила Стальнухина. Последний вошел в новую коалицию с Катри Райк. Тем самым члены Центристской партии оказались по разные стороны баррикад. Как сказал RusDelfi председатель партии Михаил Кылварт, во вторник правление соберется, чтобы обсудить ситуацию в приграничном городе. Тогда же будет поднят вопрос, исключать ли из партии Татьяну Стольфат и еще четверых центристов: Викторию Лутус, Елену Пахомову, Елену Каврус и Екатерину Голубцову.

Новый председатель горсобрания Татьяна Стольфат не считает, что поступила неправильно и нарушила устав партии. „В нынешней ситуации виноват Алексей Евграфов и его неумелое владение ситуацией. Если бы он не пытался создать новую коалицию с фракцией Respekt, не начал бы с ними переговоры, то этого бы не было“, - утверждает Стольфат.

По ее словам, их действия абсолютно схожи, так как часть фракции решили пойти на переговоры с Катри Райк и отдать ей место председателя горсобрания. „Пятого ноября было заседание нашей фракции Narva. Мы обсуждали вотум недоверия со стороны оппозиции Ирине Янович. Нам нужно было 16 голосов, чтобы отстоять ее место. Но шестого ноября Алексей Евграфов пошел на переговоры с Катри Райк. Мы узнали об этом из прессы: часть центристов планирует создать новую коалицию. Нас никто не спрашивал, ничего не предлагал, не объяснял. Так делать нельзя, мы тоже опытные в политике люди“, - продолжила Стольфат.

На вопрос, почему Евграфов решил начать переговоры с Райк, она не ответила. По одной из версий, части фракции не понравилась новая реформа городского управления мэра Яана Тоотса. Стольфат это не подтвердила, но и не опровергла, хоть и признала, что была против этих изменений.

Почему в итоге горсобрание возглавила она, а не Михаил Стальнухин? „Мне трудно это прокомментировать. Фракция сказала надо, я сказала - хорошо“, - ответила она.