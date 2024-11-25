ОТ РЕДАКЦИИ | Крушение как урок: кто ответит за развал Nordica?
Эстония осталась без государственной авиакомпании. Опять.
Убыточные и нежизнеспособные авиакомпании
Авиакомпания Nordica, основанная после краха Estonian Air, завершила свою деятельность, оставив жителей страны без национального перевозчика. Почему государственные попытки создать жизнеспособную авиакомпанию потерпели неудачу? Кто несёт ответственность за эти ошибки?
Прошлая неделя завершила сагу эстонских государственных авиакомпаний, начавшуюся в декабре 1991 года с создания Estonian Air и окончившуюся банкротством Nordica 20 ноября. С этого момента у Эстонии больше нет государственной авиакомпании.
Nordica была создана после краха Estonian Air в конце 2015 года, и тогда раздавалось много голосов, утверждавших, что создание Nordica — не лучшая идея. Критики говорили, что это поглотит значительные средства налогоплательщиков, но не обеспечит удовлетворительного авиасообщения между Таллинном и другими городами. Сегодня, спустя девять лет, приходится признать, что критики были правы. В таких случаях всегда задаются вопросом: кто виноват? И вновь следует посмотреть на эстонских государственных чиновников, которые не справились с управлением и администрированием государственной авиакомпании.
В действительности, уроки следовало извлечь уже из истории с Estonian Air, ведь крах этой компании был вызван управленческими ошибками, просчётами в ведении бизнеса такого рода и тем, что высокопоставленные чиновники министерств не приложили достаточных усилий для общения с Европейской комиссией. Серьёзные проблемы в эстонской авиации начались именно тогда, когда Европейская комиссия обязала Estonian Air вернуть предоставленные государственные субсидии. Возможно, если бы государство влило больше средств налогоплательщиков в Estonian Air или Nordica, эти компании могли бы удержаться на плаву. Но в условиях ограниченных ресурсов управленческие ошибки и неверные расчёты стали фатальными.
Истории Estonian Air и Nordica в очередной раз доказывают, что государство и бюрократы — плохие хозяева. Однако этот опыт должен стать уроком: государственное участие в бизнесе, особенно в такой сложной отрасли, как авиация, требует тщательного планирования, стратегического подхода и профессионального управления. Без этого ошибки прошлого будут повторяться вновь.
Убыточную Estonian Air годами поддерживали искусственно, а Nordica была создана именно для того, чтобы сохранить авиасообщение, исходящее из Таллинна. Высказывались опасения, что Эстония может вообще остаться без воздушного транспорта, если не будет этих государственных компаний. Теперь подобное случилось. Рынок отпустили в свободное плавание, и авиакомпании, выполняющие рейсы в Таллинн, покрывают наши минимальные потребности. Хотя очевидно, что ни одна авиакомпания не может рассчитывать на прибыль, осуществляя рейсы из Таллинна, из-за чего нам, возможно, придётся мириться с более хаотичным воздушным сообщением. К счастью, Таллинн расположен близко к крупным аэропортам: Хельсинки-Вантаа, Рига и Стокгольм-Арланда. Можно справиться.
Специалисты остались за бортом
Исчезновение Nordica, безусловно, не лишит жителей Эстонии возможности летать. Однако утрата авиасообщения повлекла за собой массовые сокращения в этой отрасли: опытные и квалифицированные специалисты лишились работы. Людям, которые хотели бы связать своё будущее с Эстонией, трудно найти здесь работу по профессии, поэтому многим приходится делать сложный выбор: искать работу за границей или переучиваться и находить работу в другой сфере, чтобы остаться на родине. Лётчики и авиационные специалисты, получившие образование в Эстонии, могли бы найти применение своим навыкам у наших ближайших соседей. Но возникает вопрос: какой тогда смысл, например, в существовании Авиационной академии, если её целью заявлена именно подготовка специалистов для отечественных авиационных компаний?
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