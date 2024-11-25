ОТ РЕДАКЦИИ | Крушение как урок: кто ответит за развал Nordica?

Убыточные и нежизнеспособные авиакомпании

Авиакомпания Nordica, основанная после краха Estonian Air, завершила свою деятельность, оставив жителей страны без национального перевозчика. Почему государственные попытки создать жизнеспособную авиакомпанию потерпели неудачу? Кто несёт ответственность за эти ошибки?

Прошлая неделя завершила сагу эстонских государственных авиакомпаний, начавшуюся в декабре 1991 года с создания Estonian Air и окончившуюся банкротством Nordica 20 ноября. С этого момента у Эстонии больше нет государственной авиакомпании.

Nordica была создана после краха Estonian Air в конце 2015 года, и тогда раздавалось много голосов, утверждавших, что создание Nordica — не лучшая идея. Критики говорили, что это поглотит значительные средства налогоплательщиков, но не обеспечит удовлетворительного авиасообщения между Таллинном и другими городами. Сегодня, спустя девять лет, приходится признать, что критики были правы. В таких случаях всегда задаются вопросом: кто виноват? И вновь следует посмотреть на эстонских государственных чиновников, которые не справились с управлением и администрированием государственной авиакомпании.

В действительности, уроки следовало извлечь уже из истории с Estonian Air, ведь крах этой компании был вызван управленческими ошибками, просчётами в ведении бизнеса такого рода и тем, что высокопоставленные чиновники министерств не приложили достаточных усилий для общения с Европейской комиссией. Серьёзные проблемы в эстонской авиации начались именно тогда, когда Европейская комиссия обязала Estonian Air вернуть предоставленные государственные субсидии. Возможно, если бы государство влило больше средств налогоплательщиков в Estonian Air или Nordica, эти компании могли бы удержаться на плаву. Но в условиях ограниченных ресурсов управленческие ошибки и неверные расчёты стали фатальными.