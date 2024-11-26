Эстонское предприятие российского олигарха избежало банкротства. Опасный терминал удобрений в Силламяэ будет перестроен

В начале октября мы писали, что эстонский терминал удобрений DBT находящегося под санкциями российского олигарха Вячеслава Кантора балансирует на грани банкротства. Поскольку владелец компании под санкциями, DBT не имеет права вести коммерческую деятельность. На тот момент, как утверждалось, денег у компании хватило бы только на оплату счетов до конца месяца. Из-за санкций немецкий Commerzbank не хотел разрешать материнской компании DBT Acron (принадлежит Кантору) осуществить из России денежный перевод эстонскому предприятию, чтобы поддержать его деятельность.