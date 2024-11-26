Экономика
26.11.2024, 19:35

Эстонское предприятие российского олигарха избежало банкротства. Опасный терминал удобрений в Силламяэ будет перестроен

 
DBT получила средства на реконструкцию терминала в порту Силламяэ.
DBT получила средства на реконструкцию терминала в порту Силламяэ.
ФОТО: Silport

Балансировавшая на грани банкротства эстонская компания по транзиту удобрений DBT сумела получить дополнительный денежный перевод от материнской компании, что пока спасло бизнес от банкротства. На полученные деньги компания также сможет обезопасить терминал перевалки аммиака в порту Силламяэ.

В начале октября мы писали, что эстонский терминал удобрений DBT находящегося под санкциями российского олигарха Вячеслава Кантора балансирует на грани банкротства. Поскольку владелец компании под санкциями, DBT не имеет права вести коммерческую деятельность. На тот момент, как утверждалось, денег у компании хватило бы только на оплату счетов до конца месяца. Из-за санкций немецкий Commerzbank не хотел разрешать материнской компании DBT Acron (принадлежит Кантору) осуществить из России денежный перевод эстонскому предприятию, чтобы поддержать его деятельность.

По данным источников Ärileht, после долгих переговоров немецкий банк все же согласился разрешить перевод. Это произошло благодаря усилиям Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, которое заверило банк, что речь идет о разрешенной сделке, которая необходима в том числе для предотвращения большей экологической угрозы.

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