Кейт Уинслет в роли журналистки, фотографирующей жертвы холокоста: на большие экраны выходит фильм „Ли“,
Писатель и кинокритик П.И. Филимонов готов поделиться своим мнением относительно нового фильма „Ли“, выходящего на большие экраны.
Байопики можно поделить на две части. То есть, конечно, что угодно можно делить на сколько угодно частей, в зависимости от намерений делящего и его же критериев и так далее – но я должен закончить мысль. Так вот, условно можно различить байопики о людях, которые зрителям известны – и, как мне кажется, с ними сложнее, потому что у каждого из нас есть какое-то представление, ну вот хоть например, о жизни Наполеона. И есть байопики о людях, широкой общественности не известных, но на что-то там повлиявших, изобретших что-то важное, породивших какой-то канон, о существовании которого все знают, но мало кто задумывается о его создателе. Фильм „Ли“ - из второй группы.
То есть, опять же, возможно, это всего лишь моё почти нулевое знакомство с историей фотографии тому причиной, но о существовании фотографа Ли Миллер я до этого кино не знал. Так что я не могу ни к чему в изложении её биографии придраться, по той простой причине, что ничего про эту биографию мне известно не было. Играет её в фильме Кейт Уинслет и делает это, в первую очередь, смело. В своём не очень юном возрасте Уинслет, например, совершенно не стесняется раздеваться на камеру, и надо сказать, стесняться там нечего. Но это, конечно, очень поверхностное наблюдение, и не в раздевании дело - хотя и без него куда ж.
Уинслет играет журналистику какой она была в годы расцвета, когда для того, чтобы добыть эксклюзивный материал или первым зафиксировать какое-либо явление, нужно было присутствовать на месте лично, преодолевать преграды, порой рисковать жизнью и нарушать законы. И Ли Миллер делает это всё не из какого-нибудь там чувства миссии, не потому, что она героиня и пассионария – и вот это мне кажется наиболее ценным в том, что нам показывает своей игрой Кейт Уинслет. Персонаж Кейт вполне себе любит жизнь, мужчин, вино, вообще сибаритский стиль жизни, походить нагишом по саду и поэпатировать современников. Но всё это она может себе позволить в том числе и потому, что она хорошо делает свою работу.
И мне кажется, что посыл фильма – именно в этом. В том, что для того, чтобы войти в историю и оказаться героиней байопика, не обязательно проявлять какие-нибуль исключительные человеческие качества и ложиться грудью на амбразуру, достаточно просто хорошо выполнять свою работу и относиться к ней ответственно и серьёзно. Ведь то, что Ли Миллер фотографирует жертв холокоста и вообще доносит до читателей модных журналов неприглядную сторону нацизма – она делает не потому, что она преисполнена священного долга, а исключительно потому, что она профессионал и считает это своей профессиональной обязанностью.
А так вообще она к тому же ещё и жена, и мать. То есть, женщина в достаточно классическом традиционном понимании этой роли, какой она была в середине двадцатого века. Тем, как мне кажется, и ценнее её роль в истории мировой фотографии, которую я, как уже говорилось, не знаю совсем.
Вот бы так всегда и было бы, что историю делали бы профессионалы своего дела, а не разного рода пассионарии с идеями. Насколько проще и дольше было бы жить.