Кейт Уинслет в роли журналистки, фотографирующей жертвы холокоста: на большие экраны выходит фильм „Ли“,

Байопики можно поделить на две части. То есть, конечно, что угодно можно делить на сколько угодно частей, в зависимости от намерений делящего и его же критериев и так далее – но я должен закончить мысль. Так вот, условно можно различить байопики о людях, которые зрителям известны – и, как мне кажется, с ними сложнее, потому что у каждого из нас есть какое-то представление, ну вот хоть например, о жизни Наполеона. И есть байопики о людях, широкой общественности не известных, но на что-то там повлиявших, изобретших что-то важное, породивших какой-то канон, о существовании которого все знают, но мало кто задумывается о его создателе. Фильм „Ли“ - из второй группы.

То есть, опять же, возможно, это всего лишь моё почти нулевое знакомство с историей фотографии тому причиной, но о существовании фотографа Ли Миллер я до этого кино не знал. Так что я не могу ни к чему в изложении её биографии придраться, по той простой причине, что ничего про эту биографию мне известно не было. Играет её в фильме Кейт Уинслет и делает это, в первую очередь, смело. В своём не очень юном возрасте Уинслет, например, совершенно не стесняется раздеваться на камеру, и надо сказать, стесняться там нечего. Но это, конечно, очень поверхностное наблюдение, и не в раздевании дело - хотя и без него куда ж.

Уинслет играет журналистику какой она была в годы расцвета, когда для того, чтобы добыть эксклюзивный материал или первым зафиксировать какое-либо явление, нужно было присутствовать на месте лично, преодолевать преграды, порой рисковать жизнью и нарушать законы. И Ли Миллер делает это всё не из какого-нибудь там чувства миссии, не потому, что она героиня и пассионария – и вот это мне кажется наиболее ценным в том, что нам показывает своей игрой Кейт Уинслет. Персонаж Кейт вполне себе любит жизнь, мужчин, вино, вообще сибаритский стиль жизни, походить нагишом по саду и поэпатировать современников. Но всё это она может себе позволить в том числе и потому, что она хорошо делает свою работу.