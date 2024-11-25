Молодцы! Эстонские спортсменки завоевали медали на ЧМ по эстетической групповой гимнастике
В Тарту завершился Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике, на котором эстонские спортсменки продемонстрировали отличные результаты, завоевав бронзовую медаль среди взрослых и серебряную медаль в юниорском классе. Кроме того, девушки завоевали две серебряные медали в командных зачетах.
На чемпионате мира по групповому гимнастическому многоборью команда „Siidisabad“ из клуба „VK Rütmika“ успешно защитила свою третью позицию в финале и завоевала бронзовую медаль. Чемпионский титул достался финской команде „Minetit“, которая в решающем финальном выступлении опередила болгарскую команду, получившую серебро, всего на 0,1 балла. Последний раз Эстония завоевывала медаль на чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике в 2011 году.
Тренер команды „Siidisabad“ Лийсел Перлин отметила, что для участников и тренеров команды эта бронзовая медаль эмоционально ценна как золото: „Команда „Siidisabad“ всегда была в числе претендентов на медали на всех международных соревнованиях, имеет серебряную медаль чемпионата Европы в юниорской категории, а на чемпионате мира 2022 года не хватило всего 0,05 балла до бронзы. Теперь, в последнем совместном выступлении этой команды, мы достигли цели, ради которой все эти годы работали. За этой медалью стоит поддержка огромной команды: терпеливых и преданных родителей, клуба „Rütmika“, Федерации гимнастики. Каждый из них внес свой вклад, и мы бесконечно благодарны им за это“.
Другой эстонский коллектив, „VK Janika Violett“, прошел в финал и занял высокое 6-е место. Всего во взрослой категории на чемпионате мира выступали 26 команд из 14 стран (Болгария, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Малайзия, Франция, Сербия, Финляндия, Дания, Чехия, Украина, США и Эстония).
В юниорской категории в финал вышли четыре команды, претендующие на медали. Лидирующая после первого дня команда „Minetit Junior“ из Финляндии удержала лидерство и завоевала титул чемпионов мира, показав лучший результат второго дня. Эстонская команда „Rütmika Rebasesabad“ показала очень стабильный результат в финале, улучшив свой предварительный результат на 0,25 балла и завоевала серебро. Бронзу получила болгарская команда, которая в борьбе за 3-е место обошла команду OVO Junior team, опередив их на 0,05 балла. Высокое 5-е место среди финалистов заняла команда „Rebased“ из „VK Rütmika“. В юниорской категории на чемпионате мира выступали 29 команд из 17 стран, а итоговая позиция определялась по сумме результатов двух выступлений.
Тренер команды „Rebasesabad“ Моника Зирк отметила, что спортсменки удивили даже ее своей уверенностью в финале, как в техническом, так и в артистическом исполнении, что и привело к серебряному результату. Гимнастки, которые год назад переключились с художественной гимнастики на групповые упражнения, с нетерпением ждут нового сезона, в котором они перейдут во взрослый класс.
Кроме того, на чемпионате мира проводится общий командный зачёт, где суммируются результаты лучших выступлений команд, представляющих каждую страну. Во взрослом классе медаль для Эстонии принесли „Siidisabad“, „Janika Violett“ и „Piruett Senior Team“, завоевав серебро, повторив успех тех же клубов 13 летней давности. В юниорской категории медаль для Эстонии принесли „Rütmika Rebasesabad“, „Rebased“ и „VK Janika Tallinn Melissa“, также завоевав серебро.
Генеральный секретарь Федерации гимнастики Эстонии Тене-Рийн Ваарман подытожила соревнования следующими словами: „Я чрезвычайно довольна спортивными результатами. Это первый раз, когда мы оказались на пьедестале во всех категориях чемпионата мира. Зная уровень команд, мы на этот раз действительно осмелились ожидать медалей, и самой большой неожиданностью на чемпионате мира стало количество зрителей, а также невероятная поддержка, царившая в зале. Все команды ощущали поддержку зрителей, но когда выступали эстонские команды, казалось, что мы находимся на финале чемпионата мира по каким-то игровым видам спорта. Глубокий, глубокий поклон любителям групповой гимнастики, особенно из Эстонии и Финляндии!“