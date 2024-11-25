Молодцы! Эстонские спортсменки завоевали медали на ЧМ по эстетической групповой гимнастике

На чемпионате мира по групповому гимнастическому многоборью команда „Siidisabad“ из клуба „VK Rütmika“ успешно защитила свою третью позицию в финале и завоевала бронзовую медаль. Чемпионский титул достался финской команде „Minetit“, которая в решающем финальном выступлении опередила болгарскую команду, получившую серебро, всего на 0,1 балла. Последний раз Эстония завоевывала медаль на чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике в 2011 году.

Тренер команды „Siidisabad“ Лийсел Перлин отметила, что для участников и тренеров команды эта бронзовая медаль эмоционально ценна как золото: „Команда „Siidisabad“ всегда была в числе претендентов на медали на всех международных соревнованиях, имеет серебряную медаль чемпионата Европы в юниорской категории, а на чемпионате мира 2022 года не хватило всего 0,05 балла до бронзы. Теперь, в последнем совместном выступлении этой команды, мы достигли цели, ради которой все эти годы работали. За этой медалью стоит поддержка огромной команды: терпеливых и преданных родителей, клуба „Rütmika“, Федерации гимнастики. Каждый из них внес свой вклад, и мы бесконечно благодарны им за это“.

Другой эстонский коллектив, „VK Janika Violett“, прошел в финал и занял высокое 6-е место. Всего во взрослой категории на чемпионате мира выступали 26 команд из 14 стран (Болгария, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Малайзия, Франция, Сербия, Финляндия, Дания, Чехия, Украина, США и Эстония).