„Пускай депутаты приезжают и заселяются в этот дом. Тогда здесь будет блестеть все“. Жители Ору возмущены действиями города по части отопления

„Проблема в том, что мы вообще не понимаем, чему верить. Нам присылают одну цену, якобы до 2026 года, потом – раз, и нам сообщают, что цена будет другая. Что будет следующее – 200 евро? 300?“ – поделилась переживаниями Ольга Репина, член правления КТ по адресу Викеркааре, 1.

Председатель квартирных товариществ Вирмализе 7 и 9 Сергей Куртин отметил, что жильцы накопили деньги на ремонт дома, но вынуждены были отдать их компании OSK Grupp. „Не заплатишь – отключат. Вентиля стоят возле дома вкопанные: пришли в любой момент, перекрыли и до свидания. Такая ситуация“, – сказал он.

Председатель совета OSK Grupp Владимир Чужас уверяет, что любое изменение стоимости всегда согласуется с Департаментом конкуренции, который следит, чтобы естественные монополии не наживались на людях. А формулировка про 2026 год, по его словам, действительно, могла ввести людей в заблуждение.

„Согласно закону, в случае изменения любого компонента цены мы должны подавать новое ходатайство и менять цену на отопление. Так и было сделано, и там, вероятно, была использована неудачная формулировка о том, что эта цена останется до 2026 года, что ввело людей в заблуждение. Хотя на самом деле эта формула цены утверждена до 2026 года, но ее можно менять по ходатайству предприятия“, – сказал Владимир Чужас.

Также жители Ору уверены, что несколько лет переплачивали за тепло. До недавнего времени в Кохтла-Ярве существовало постановление, целью которого было зафиксировать и уравновесить стоимость для потребителей в разных частях города. В нем была четко прописана цена – 55,22 евро за мегаватт-час. Но орусцы с 2019 года платили по более высокому тарифу, и это при том, что OSK Grupp, как они обнаружили, получал дотации.