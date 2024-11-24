СЕЙЧАС | Сборная Эстонии обыгрывает Польшу и находится в шаге от Евробаскета-2025

Игра для сборной Эстонии началась ярко: уверенный тон задали точный трёхочковый бросок Вене и несколько результативных комбинаций под кольцом соперника. Несмотря на заметное количество ошибок с обеих сторон, после первой четверти Эстония сохраняла минимальное преимущество, ведя со счётом 25:22.

В начале и середине второй четверти сборная Эстонии уверенно лидировала с максимальной разницей в 9 очков, однако к концу четверти полякам удалось сократить разрыв — 42:40.

Самый результативный игрок сборной Польши — Михаляк, у него 17 очков. Самые результативные игроки сборной Эстонии — Кулламяэ — 12 очков и Тасс — 10 очков.

В середине третьей четверти полякам удалось перехватить инициативу, но эстонцы все же сумели закончить четверть с преимуществом в одно очко — 63:62.

До матча:

Баскетбольная сборная Эстонии готовится к решающему матчу с Польшей

Эстония уже обыграла Польшу в первом матче отбора на Евробаскет-2025 со счётом 82:78, где лучшими стали Маттиас Тасс (19 очков) и Янари Йоэсаар (15 очков). Польша же опиралась на игру Матеуша Понитки, набравшего 23 очка.

Сегодняшний матч, который начнётся в 18:00 на арене Unibet, может принести Эстонии путёвку на чемпионат Европы, если команда победит Польшу, а Литва обыграет Северную Македонию (начало матча Литвы в 19:30).

Сборная Эстонии выйдет на игру в обновлённом составе. Форвард Хуго Тоом и центровой Таави Юркатамм заменят Сийма-Маркуса Поста и Грегора Куубу. Команде по-прежнему не сможет помочь Майк-Калев Котсар из-за травмы, о которой главный тренер Хейко Раннула сказал: „Травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали. Мы не будем рисковать здоровьем игрока“.

Сборная Эстонии лидирует в группе H с тремя победами в трёх матчах. Литва занимает вторую строчку с двумя победами и одним поражением, третье место у Северной Македонии с одной победой и двумя поражениями. Польша, потерпевшая три поражения, замыкает таблицу, но, как одна из стран-хозяек Евробаскета-2025, уже гарантировала себе участие в финальном турнире.