СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии обыграть Польшу и пробиться на Евробаскет-2025?
Сегодня баскетбольная сборная Эстонии проведет матч против Польши в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2025 года. Игра начнется в 18:00 на арене Unibet и будет транслироваться в прямом эфире на TV6.
Баскетбольная сборная Эстонии готовится к решающему матчу с Польшей
Эстония уже обыграла Польшу в первом матче отбора на Евробаскет-2025 со счётом 82:78, где лучшими стали Маттиас Тасс (19 очков) и Янари Йоэсаар (15 очков). Польша же опиралась на игру Матеуша Понитки, набравшего 23 очка.
Сегодняшний матч, который начнётся в 18:00 на арене Unibet, может принести Эстонии путёвку на чемпионат Европы, если команда победит Польшу, а Литва обыграет Северную Македонию (начало матча Литвы в 19:30).
Сборная Эстонии выйдет на игру в обновлённом составе. Форвард Хуго Тоом и центровой Таави Юркатамм заменят Сийма-Маркуса Поста и Грегора Куубу. Команде по-прежнему не сможет помочь Майк-Калев Котсар из-за травмы, о которой главный тренер Хейко Раннула сказал:
„Травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали. Мы не будем рисковать здоровьем игрока“.
Сборная Эстонии лидирует в группе H с тремя победами в трёх матчах. Литва занимает вторую строчку с двумя победами и одним поражением, третье место у Северной Македонии с одной победой и двумя поражениями. Польша, потерпевшая три поражения, замыкает таблицу, но, как одна из стран-хозяек Евробаскета-2025, уже гарантировала себе участие в финальном турнире.
Уже сегодня эстонские болельщики могут узнать, станет ли их команда участником Евробаскета-2025.
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