ФОТО | Сборная Эстонии проиграла Польше, но сохранила шанс попасть на Евробаскет-2025

Игра для сборной Эстонии началась ярко: уверенный тон задали точный трёхочковый бросок Вене и несколько результативных комбинаций под кольцом соперника. Несмотря на заметное количество ошибок с обеих сторон, после первой четверти Эстония сохраняла минимальное преимущество, ведя со счётом 25:22.

В начале и середине второй четверти сборная Эстонии уверенно лидировала с максимальной разницей в 9 очков, однако к концу четверти полякам удалось сократить разрыв — 42:40.

В середине третьей четверти полякам удалось перехватить инициативу, но эстонцы все же сумели закончить четверть с преимуществом в одно очко — 63:62.

Четвертая четверть выдалась жаркой: сборная Польши с небольшим отрывом уверенно вела почти все десять минут, и сборная Эстонии в итоге уступила со счётом 86:88.

Шансы попасть на ЧЕ-2025 у эстонцев еще есть: для этого им в феврале нужно обыграть дома сборную Северной Македонии или сборную Литвы на выезде.

Эстония обыграла Польшу в первом матче отбора на Евробаскет-2025 со счётом 82:78, где лучшими стали Маттиас Тасс (19 очков) и Янари Йоэсаар (15 очков). Польша же опиралась на игру Матеуша Понитки, набравшего 23 очка.

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