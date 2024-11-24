СЕГОДНЯ НА DELFI TV | В полуфинале Кубка Эстонии по волейболу команда „Пярну“ сыграет с „Сельвер/ТалТех“

В четвертьфинале Кубка Эстонии таллиннский клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал победу над командой EstNor/Kiili из первой лиги, а „Пярну“ обыграл Eesti Maaülikool/Structura, также представляющую первую лигу, сообщает volley.ee .

„Пярну“ в последнее время демонстрирует хорошую форму и занимает третье место в Балтийской волейбольной лиге. В свою очередь, „Сельвер/ТалТех“, несмотря на трудности в лиге, показал отличные результаты в еврокубках, где прошёл в следующий раунд.