24.11.2024, 14:21
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | В полуфинале Кубка Эстонии по волейболу команда „Пярну“ сыграет с „Сельвер/ТалТех“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках первого полуфинального матча Кубка Эстонии команда „Пярну“ встретится с „Сельвер/ТалТех“. Игра начнётся в 19:00 в спортивном зале Пярну и будет доступна для подписчиков Delfi.
В четвертьфинале Кубка Эстонии таллиннский клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал победу над командой EstNor/Kiili из первой лиги, а „Пярну“ обыграл Eesti Maaülikool/Structura, также представляющую первую лигу, сообщает volley.ee.
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