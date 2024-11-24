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24.11.2024, 14:21

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | В полуфинале Кубка Эстонии по волейболу команда „Пярну“ обыгрывает „Сельвер/ТалТех“

 
Первый сет 25:17 Второй сет 25:21
Pärnu VK.
Pärnu VK.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня в рамках первого полуфинального матча Кубка Эстонии команда „Пярну“ встретится с „Сельвер/ТалТех“. Игра начнётся в 19:00 в спортивном зале Пярну и будет доступна для подписчиков Delfi.

В четвертьфинале Кубка Эстонии таллиннский клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал победу над командой EstNor/Kiili из первой лиги, а „Пярну“ обыграл Eesti Maaülikool/Structura, также представляющую первую лигу, сообщает volley.ee.

„Пярну“ в последнее время демонстрирует хорошую форму и занимает третье место в Балтийской волейбольной лиге. В свою очередь, „Сельвер/ТалТех“, несмотря на трудности в лиге, показал отличные результаты в еврокубках, где прошёл в следующий раунд.

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