Рассекречен доклад американской разведки об организованных Кремлем политических убийствах

Подготовка доклада проводилась по распоряжению Конгресса США, сделанному в начале 2016 года.

В подготовленном документе под названием „Убийства по заказу Кремля за рубежом, вероятно, будут продолжаться“ перечисляются смерти неугодных российской власти людей, которые, по версии США, могли совершить спецслужбы РФ с 1 января 2000 года по июль 2016 года.

„Первый явный случай“ заказа Путиным убийства за рубежом, согласно документу, произошел в 2004 году в Катаре. Там несколько офицеров российской военной разведки были осуждены за убийство одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева, которого Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций признали террористом.

Далее в документе упоминается убийство в 2006 году в Лондоне экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Американская разведка считает, что его „почти наверняка“ заказала Москва.

Разведка США пришла к выводу, что Кремль „вероятно, участвовал в преследовании и других высокопоставленных лиц с целью совершения убийств по политическим мотивам“, однако в других случаях „прямых и достоверных доказательств причастности Кремля“ меньше, в случае со смертью Литвиненко.

В документе подчеркивается, что целью Путина являются перебежчики из разведки или диссиденты, такие как российский бизнесмен Александр Перепиличный, который „по сообщениям, был убит биологическим токсином в Великобритании в 2012 году незадолго до того, как он должен был дать показания о сети налогового мошенничества Кремля“.

Как отмечает автор статьи в Bloomberg, правоохранительные органы Великобритании провалили расследование, заявив, что смерть Перепечичного не была подозрительной.

В отчете говорится, что „Россия имеет возможность убивать людей с помощью химических и биологических веществ“ и имеет средства для отслеживания диссидентов и перебежчиков.

„Разработка химических или биологических веществ с меньшим риском атрибуции может побудить Кремль рассмотреть возможность убийства отдельных лиц“, — говорится в документе.