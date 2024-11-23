Не тяни резину! Ответы на самые важные вопросы о замене летних шин на зимние

„Я думаю, что лучше приобрести новые покрышки, так как, покупая б/у, мы не знаем, как их хранили и использовали ранее, – говорит Соанс. – Безусловно, на бывших в употреблении шинах можно сэкономить, но они не смогут

Единого мнения у экспертов по этому вопросу не существует. Кто-то оценивает пригодность шин в 5 лет, другие – в 10 лет. Если у вас есть возможность приобрести на зиму новую зимнюю резину, то Аймар Соанс рекомендует так и поступить.

Также специалисты советуют учитывать и состояние дорог. Если небольшие лужи покрываются уже коркой льда, откладывать замену резины не стоит. Попав на такую скользкую поверхность, колесо машины может повести себя непредсказуемо, что может привести к заносу и даже ДТП.

С этим согласен и член правления сервисного центра Rehvid Pluss OÜ Кристьян Суурекиви: „Давайте будем честными: не беда, если вы начнете ездить на шипованной резине на неделю раньше рекомендованного срока. Так что сменить летнюю резину на зимнюю спокойно можно и не дожидаясь, пока температура воздуха сильно упадет“.

„Зимние шины следует менять вовремя. Если оставить в стороне рекомендацию о +7 °C и подойти к делу практично, то я бы посоветовал менять шины, начиная с 20 октября, – советует руководитель автомастерской Rettum OÜ Аймар Соанс. – Это точно будет своевременно“.

Не стоит забывать, что зимние шины, используемые в Эстонии, должны соответствовать температурным условиям нашей страны. Это означает, что если в Центральной Европе вполне можно использовать ламельные шины, испытанные в Германии или Голландии, то в Эстонии водители автомобилей должны обязательно выбирать шины, предназначенные именно для условий Северных стран.

При выборе зимних шин нужно учитывать свойственный вам стиль езды и определиться, какая резина подходит именно вам – шипованная или ламельная.

Кроме размера, мастера рекомендуют обратить внимание на шипы и рисунок протектора. Закон в Эстонии не разрешает использовать зимой шины с глубиной рисунка менее 3 мм, однако в реальности даже 3 мм – это слишком мало.

Для дисков разного размера нужно подбирать подходящий для них размер шин – например, на 15-дюймовый диск нельзя устанавливать 16-дюймовую шину, и наоборот.

„При покупке новых шин нужно четко помнить размер старых, чтобы не допустить ошибки. Этот размер также можно проверить и по данным самого автомобиля – замеры написаны либо на стойке водительской двери, либо на лючке топливного бака“, – объясняет специалист.

„Мы однозначно не рекомендуем ставить на зиму центральноевропейскую ламель, так как такие шины перестают выполнять свою функцию при температуре от –7 до –10 градусов. Резиновая смесь, из которой их изготавливают, твердеет и больше не работает“, – добавляет специалист.

„В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на известные бренды: Pirelli, Toyo, Michelin, Landsail, Continental, Bridgestone. С шипованными покрышками все просто, они все „нордические“, а вот с „ламелькой“ у покупателя могут возникнуть проблемы, – отмечает Кристьян Суурекиви. – Причина – в том, что североевропейских ламельных шин, которые подходят для нашего климата, выпускают намного меньше, чем центральноевропейских, и их ценовой класс можно сопоставить с шипованными шинами“.

Он считает, что бывшую в использовании зимнюю резину можно и даже нужно использовать, главное, знать, как ее правильно выбрать.

Он добавляет: „Никаких секретов в выборе новых шин нет – все предельно просто. Чем дороже шина, тем лучше ее качество. Как и в случае с 90% других товаров, цена определяется качеством. Разумнее всего избегать самых дешевых шин, единственным преимуществом которых является невысокая цена. Срок службы зимних шин составляет 5–6 лет“.

„Надежность шипов можно проверить визуальным осмотром. Следует оценить, насколько остры концы шипов, – говорит он. – Если шипы затуплены, значит – они находятся в плохом состоянии и не могут обеспечивать необходимое сцепление с дорогой“.

„Приведу пример. Допустим, что новая шина имеет глубину протектора 9 мм. Резина считается хорошей до тех пор, пока глубина протектора составляет не менее 5 мм. Цена такой шины (5 мм) должна составить всего 0 евро. Если вы покупаете подержанную шину с глубиной протектора 6 мм, то ее цена должна составлять всего лишь 20% от стоимости новой. Если 7 мм, то 40% от стоимости новой и т. д. Также важно учитывать, как хранилась эта резина и нет ли в ней дырок. Б/у шины часто продают погнутыми или уже потрескавшимися из-за неправильного хранения, а цены завышены“, – утверждает специалист.

Он добавляет: „Если шина потеряла более 40% шипов, стоит задуматься о покупке новой резины. Также стоит купить новую, если шипы ушли вглубь шины. Если вам нужны хорошие шипованные шины, вам следует подумать о Pirelli или Continental“.

„Например, если перед самым наступлением зимы на машину устанавливают шины с глубиной рисунка менее 5 мм, то уже через полтора месяца остаток рисунка вплотную приблизится к минимальному разрешенному пределу или преодолеет его. Обычно глубина рисунка новых зимних шин составляет около 8 или более миллиметров, и стоит помнить о том, что износ рисунка с 8 мм до 4 мм влияет на управляемость в той же степени, что и износ с 4 мм до 2 мм, – объясняет Суурекиви. – При проверке шипованных шин нужно также обязательно убедиться в том, что с наступлением зимы на шине осталось минимум 70–80% шипов. Если шипованная шина потеряла больше половины шипов, ее характеристики по управляемости, сцеплению и торможению будут намного хуже“.

„У них есть удобство – вы не зависите от сроков замены. Только вам решать, когда ставить зимнюю резину. Однако летом на зимних ламельках скользко, и мы не рекомендуем ездить на них. К тому же они могут стать более шумными из-за летнего вождения, что делает их хорошо слышными в салоне“, – отмечает мастер.

Тем не менее, по словам Суурекиви, ламели не стоит списывать со счетов.

„Если для вас важна цена, и вы выбираете между дешевыми ламельными и шипованными шинами, то однозначно выбирайте шипованные. В случае с дешевыми ламельными шинами нельзя гарантировать, что они вообще будут работать при наших зимах, – утверждает Кристьян Суурекиви. – Каждый производитель шин утверждает, что его продукция лучшая, но на самом деле между шинами – существенная разница. И те покрышки, которые прекрасно работают в Северной Финляндии, неразумно использовать на наших дорогах“.

По словам специалиста, в случае ламельных шин для Северных стран самым важным фактором всегда считается глубина разрезов ламелей, их плотность и смесь рисунка – в интересах устойчивости, даже если они и обуславливают немного больший шум по сравнению с шинами для Центральной Европы.

„Чтобы узнать влияние конкретной шины на расход топлива и ее уровень шума, а также, например, скорость ее износа, т. е. срок службы, всегда стоит проконсультироваться с продавцом, или же поискать в интернете официальные характеристики такой модели, а также информацию о проведенных с ней испытаниях, – объясняет Кристьян Суурекиви. – На сегодняшний день на рынке – много резины с низким уровнем шума. Стоит учитывать, что покрышки с количеством шипов 200 или больше будут значительно громче, чем с меньшим количеством шипов. Выбирая ламельные шины, следует обратить внимание на то, что в их случае уровень шума не должен быть аргументом в пользу покрышек для Центральной Европы. Действительно, зачастую они являются более тихими, но такие шины совершенно не подходят для нашего зимнего климата из-за другой смеси резины и меньшего количества ламелей“.

Как известно, среди прочего шины влияют на расход топлива, и производят больше всего шума – после двигателя. Таким образом, в случае зимней резины нужно учитывать, что шипованные колеса всегда более шумные, чем ламель, а уровень шума зависит от производителя и модели.

Кристьян Суурекиви добавляет, что преимущество ламелей еще в том, что в нашем климате можно использовать хорошие модели, а при поездке в Польшу и дальше по Европе шипованные варианты просто необходимы.

Ламельная резина немного лучше ведет себя на мокром и сухом асфальте, но если шипов немного, разница становится незначительной.

„Если у вас автомобиль, который вы не используете часто, хорошие ламели – именно то, что нужно. Если вы ездите только по городу – та же история. Это также хороший вариант для пожилых людей“, – отмечает специалист.

Балансировка

„Любое, даже качественно сделанное колесо – это не идеально ровная геометрия. Колеса отличаются по весу, также часто наблюдается дисбаланс в продольном направлении. Именно поэтому при отсутствии балансировки на высоких скоростях появляется осевое и боковое биение, что приводит к вибрациям, – рассказывает Алексей (49), который уже много лет работает в шиномонтаже. – Вибрации могут появляться на высоких скоростях – даже если отмечается дисбаланс всего в несколько граммов. При замене летних шин на зимние это особенно важно“.

Как объясняет Алексей, при высокой скорости появляются биения и вибрации, что сказывается на управляемости. При попадании на лед или на мокрую поверхность автомобиль может уйти в занос.

Отбалансировать колесо можно только на специальном станке – такие есть в автосервисах или в шиномонтажных мастерских. На установке имеется вал, на него ставят колесо и прижимают адаптером, затем раскручивают до высоких оборотов. Специальный датчик определяет дисбаланс и выводит информацию на дисплей. В зависимости от результатов мастер устанавливает груз на диск и повторяет процедуру, пока не исчезнут биения и колесо не будет сбалансировано.

Безопасно ли менять шины не в автосервисах?

Когда приходит сезон замены покрышек, тут и там открываются шиномонтажки прямо на улицах, возле торговых центров и на парковках. Не приведет ли погоня за дешевизной к неприятным последствиям?