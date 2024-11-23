23.11.2024, 13:57
ФОТО | В Тартумаа машина съехала с дороги и перевернулась на крышу
Сегодня в 12:30 произошло ДТП недалеко от Тарту на дороге Патасте-Маарья. Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет.
Пассажиру удалось самостоятельно покинуть автомобиль, водителю этого не удалось, ему пришлось дожидаться спасателей.
В субботу (23.11) область низкого давления переместится от мыса Нордкап, но ее южный край останется над Балтийским морем.
Ожидается снег, местами метели. Ветер переменных направлений (южный и юго-западный, к вечеру западный), 4-9, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2...+1, на побережье до +4 °C