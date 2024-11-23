Неприятный сюрприз – покупатель нашла в магазине Maxima товар с надписями на русском языке

Обычно Аушра не обращала внимание на этикетку, но в этот раз решила посмотреть.

„Дома я заметила надписи на русском языке, паста итальянского производителя Coswell SPA. Я смотрю на этикетку и вижу: импортер и дистрибьютор Москва, Россия“... Может, Maxima может объяснить? Почему она сотрудничает с российскими импортерами? Вряд ли кто-то закупил ее впрок заранее на 3 года и продает остатки. На упаковке пасты, которую я купила в аптеке, надписей на русском языке нет“, – уверяла женщина.

Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что произведенную в Италии зубную пасту Maxima поставляет ЗАО Osama, это указано на упаковке.

„Бренд Biorepair хорошо известен в Европе и его не запрещено распространять в ЕС и в Литве. Наш поставщик покупает товар в международной/экспортной упаковке, с обозначениями, которые требует закон Литовской Республики. Нам не известно, каким рынкам итальянский производитель еще продает свой товар“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Напомним, что в феврале 2022 г. Россия напала на Украину, ЕС ввел ряд санкций для российского бизнеса, ограничил импорт и экспорт. Однако надо иметь в виду, что ограничения не распространяются на продукты, связанные со сферой здоровья, фармации, продуктов питания и сельхозсектора.

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