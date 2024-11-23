Более 10 иностранных военных пострадали в цепной аварии в Ида-Вирумаа
В пятницу, 22 ноября, примерно в 16:50, в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва, на пересечении с дорогой Лагеди-Ору, произошла цепная автомобильная авария с участием шести автомобилей. Среди пострадавший в ней - более 10 военнослужащих размещенных в Эстонии союзных войск, сообщает RusERR.
Авария произошла, когда легковой автомобиль Volvo, совершавший поворот налево, столкнулся с BMW. В результате в ДТП попали еще четыре автомобиля: три микроавтобуса Toyota Proace, следовавшие в Тапа, и фургон Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в сторону Нарвы.
В микроавтобусах находились военнослужащие размещенных в Эстонии союзных войск. В общей сложности в больницы были доставлены 17 человек, в том числе 12 иностранных военных.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Марк сообщил в пятницу, что в транспортных средствах, попавших в аварию, было в общей сложности 34 человека, 10 из которых получили травмы, в том числе пять - более серьезные.