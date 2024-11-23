Председатель Европарламента: Германия должна поставлять Украине ракеты TAURUS

В интервью изданиям группы Funke Метсола, представляющая в Европарламенте Мальту, в частности, подтвердила:

„Да, такова позиция Европейского парламента. Это требование пользуется широкой поддержкой. Посмотрим, приведет ли это к изменению политики после выборов в бундестаг“.

Она добавила, что изменения могут произойти и раньше, поскольку внутри берлинской коалиции существуют разногласия по вопросу поставок TAURUS.

Позиция Шольца: категорическое „нет“ поставкам TAURUS

Вместе с тем пока еще остающийся канцлером Германии Олаф Шольц продолжает решительно выступать против передачи TAURUS, опасаясь, что это может привести к прямому вовлечению Германии в конфликт между Россией и Украиной. В то же время партии „Зеленые“ и Свободные демократы, которые входили вместе с социал-демократами в распавшуюся правительственную коалицию, поддерживают идею передачи ракет Украине. Дискуссия вновь обострилась после решения президента США Джо Байдена разрешить использование американских ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 км, для ударов по территории России. Дальность TAURUS, в свою очередь, достигает 500 км.

Роберта Метсола подчеркнула, что украинские военные нуждаются в срочной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский, по ее словам, справедливо отметил, что Украина не может ждать необходимой военной поддержки, пока в западных странах проходят выборы, поскольку ежедневно гибнут люди.

Метсола также выразила обеспокоенность эскалацией войны со стороны России, включая увеличение числа ракетных атак, которые приводят к гибели гражданского населения. 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру новой гиперзвуковой ракетой средней дальности „Орешник“, что, вероятно, является попыткой сдерживания Запада.

В сентябре этого года Европейский парламент уже принимал резолюцию, в которой, в частности, просил разрешить Украине бить западным оружием по законным целям в России, поставить Киеву ракеты Taurus. В то время ее поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 человека воздержались. Тогда же европарламентарии призвали ЕС ввести эмбарго на российское зерно, удобрения, а также сырье, включая газ и нефть, алюминий, стальную продукцию, уран, титан, никель, древесину и изделия из нее.

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